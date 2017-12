El Síndrome de Down está a punto de desaparecer en Islandia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En países como Estados Unidos y el Reino Unido, las personas con Síndrome de Down están ganando cada vez más visibilidad. Sin embargo, en Islandia casi desaparecen. Una reciente investigación de CBS News reveló que sólo 2 niños islandeses nacen con síndrome de down cada año en promedio… y tales hallazgos han desencadenado un feroz debate ético en línea.



Landspítali, o el Hospital Universitaria Nacional de Islandia ha estado ofreciendo pruebas de detección prenatal a mujeres embarazadas desde el 2000, un paso crucial para detectar problemas de desarrollo en un feto, incluyendo el Síndrome de Down.



Resulta que el 100% de las mujeres islandesas terminan su embarazo a partir del diagnóstico de tal desorden. He ahí la razón por la que el síndrome es increíblemente raro en la nación.



Al contrario de las acusaciones en Internet que indican que se aplican abortos forzados, todos estos abortos son realizados en Islandia por voluntad de la madre. “Tratamos de dar el consejo más neutral posible, pero algunas personas creen que con tan sólo ofrecer la prueba, los estamos orillando a tomar cierta decisión,” dice Hulda Hjartardottir a CBS.



A pesar del diagnóstico pobre para niños con síndrome de down y los costos asociados con su cuidado, las personas en internet argumentan que su existencia debe ser valorada por la sociedad y que terminar los embarazos de Down No es algo ético.