¿Exagerado yo?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“No soy necia, solo soy muy meticulosa, me gustan las cosas bien hechas, como debe ser, lo que importa es el resultado, y no es que demore mucho en ciertas actividades, si no que quiero que queden perfectas”. Julia 36 años.



“En ocasiones se me hace tarde, porque regreso varias veces a verificar que las puertas, ventanas, llaves de agua y de gas, estén perfectamente cerradas. La seguridad, ante todo.” Andrés, 39 años.



“Las bacterias y los virus generan muchas enfermedades, por eso prefiero asear constantemente a mi hijo, cubrirlo con ropa abrigadora y evitarle el contacto con cosas que estén en el suelo, como sus juguetes a fin de evitar dichas enfermedades”. Mariana 28 años.



“Todo debe estar registrado en la agenda, actividades, horarios, fechas importantes, llamadas, visitas… todo se debe efectuar en tiempo y forma, si no está ahí, entonces no se hace”. Juan Francisco, 49 años.



Perfeccionista, estricta, necia, maniática, ansiosa, enferma, miedosa, exagerada… son solo algunos términos que se usan cotidianamente para referirse a personas quien con sus conductas reflejan el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).



Los falsos mensajes del TOC, son enviados desde el cerebro a manera de sensaciones o pensamientos repetitivos e intrusivos que generan dudas, miedos y ansiedades, los cuales incitan a quien lo padece a realizar actividades o tomar actitudes continuas, específicas y exageradas que, aunque se es consciente de ello, sufre por la incapacidad de frenar esas conductas.



El TOC es una enfermedad que parte de los trastornos de ansiedad. Se manifiestan a partir de obsesiones y compulsiones que son reconocidos por el paciente como excesivos e irracionales, donde el temor social y el desconocimiento lleva al aislamiento y a tomar a la ligera esta enfermedad, que como tal, debe ser tratada.



Como primer paso para el tratamiento adecuado del TOC, es necesario identificar si están presentes algunos de los siguientes puntos para reconocer la patología:



1. La obsesión. Son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusos e inapropiados, que causan estrés, ansiedad o malestar significativos.



2. La ansiedad y/o estrés. Este síntoma es caracterizado por la producción de sensaciones como preocupación, miedo, desesperación, tan fuertes por la no satisfacción del pensamiento obsesivo. Por este motivo, el paciente refiere la incapacidad de frenar sus conductas, así como el justificante, para aliviar su ansiedad.



3. La compulsión. Cuando no es controlado el pensamiento obsesivo, el sujeto pasa a la compulsión, que consiste en comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo, donde el individuo se ve obligado a realizar, en respuesta a una obsesión o a ciertas reglas que debe seguir estrictamente.



El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar de ansiedad, o bien la supuesta prevención de algún acontecimiento o situación negativos.



El “yo soy así” o “siempre me he comportado de esta manera”, justifica irónicamente un cuadro que persiste a veces durante años, donde ya se han generado conflictos por sus actitudes y comportamiento obsesivos-compulsivos, disminuyendo la capacidad para atender adecuadamente la enfermedad, así como la mejora de su calidad de vida del paciente y por ende su círculo social.