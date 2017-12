Señales de una enfermedad coronaria

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La enfermedad de las arterias coronarias puede ser muy compleja… y posiblemente ni siquiera sepas de qué trata. La enfermedad coronaria es una de las enfermedades del corazón más comunes. También es la causa principal de muertes en mujeres y hombres en Estados Unidos.



En general, ocurre cuando las arterias se endurecen y se hacen más angostas por culpa del colesterol y placa, lo cual afecta al suministro de sangre del corazón. Cuando éste no recibe el oxígeno y sangre que necesita, ocurren ciertas complicaciones, tales como: una arritmia, un infarto o una falla al corazón. Lo peor de esto es que puede ser repentino y fulminante, o puede ocurrir durante varias décadas, así que nunca está de más prevenirse y, por supuesto, informarse.



Dolor en el pecho

El dolor en el pecho, también conocido como angina, es un indicador claro de algo malo, particularmente si el dolor está en medio o del lado izquierdo del pecho. Los primeros síntomas de una enfermedad coronaria en mujeres incluyen: dolor, presión o incomodidad en el pecho, pero no necesariamente tiene que ser severo.



Puede no durar mucho y, al menos entre mujeres, puede sentirse en el cuello, brazo o espalda.





Problemas para respirar

Falta de respiración puede ser un síntoma poco específico. Es posible que simplemente estés cansada, especialmente después de hacer ejercicio. Sin embargo, si presentas este síntoma, incluso en un estado relajado, quiere decir que el problema puede ser mayor. En términos de salud, la falta de respiración ocurre cuando tu corazón no puede bombear suficiente sangre.



Arritmia (Ritmo cardíaco irregular)

Si tu corazón está latiendo muy rápido o tiene un patrón irregular, puede ser síntoma de una enfermedad coronaria. Notarás esto ya que estás acostumbrada a que tu corazón lata a un ritmo normal, así que es importante prestar atención a estos detalles.



Presión alta

La gente puede tener la presión alta sin tener una condición del corazón. Sin embargo, la presión alta causa enfermedades coronarias por la acumulación de colesterol, grasa, placa y otras sustancias. Cuando las arterias se endurecen, la probabilidad de un coágulo incrementa, lo cual puede provocar un infarto u otras condiciones.



Colesterol alto o bajo

Otro factor de riesgo de una enfermedad coronaria es tener niveles altos o bajos de colesterol, es decir; Colesterol LDL alto o Colesterol HDL bajo. El LDL es el colesterol malo y el HDL es el malo.