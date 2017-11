Lo que la escala de heces de bristol dice de tu popó

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué tu popó es líquida un día, y luego sale súper dura? ¿Y qué podría decir de tu salud? Pues resulta que hay una Escala para saber todo esto. Se llama la Escala de Heces de Bristol y es más simple de lo que te imaginas.Estas bolitas duras son como nueces y súper difíciles de excretar: podrías pasar varios minutos en el baño tratando de sacarlas. Esto quiere decir que estás MUY estreñida. Además te deja la sensación de que no lo sacaste todo.El estreñimiento nos sucede a todos, y por razones diferentes, pero el culpable principal es: la dieta. Asegúrate de tomar suficiente agua todos los días y consumir bastante fibra de frutas, vegetales y granos enteros.Si tu dieta o medicamentos no son los culpables, tu doctor deberá checar tu colon; si se mueve de manera anormal o si hay un bloqueo o tumor. El estreñimiento también podría significar que los músculos del recto no funcionan adecuadamente. Esto sucede en muchas mujeres después del parto.Al igual que el Tipo 1, el tipo 2 está ligado al estreñimiento. Aunque es un poco más sólida, la popó sale en forma de salchicha, aunque sigue dura y con bultos. Requiere bastante esfuerzo e incomodidad, y casi siempre provoca dolor abdominal e incomodidad.Si siempre tienes este tipo de popó, tus intestinos podrían ser muy lentos. Sin embargo, cuando notes un gran cambio que dure al menos 10 días, es importante que lo consultes con un especialista.Como una salchicha con grietas en la superficie. Usualmente significa un movimiento intestinal saludable que no requiere, ni mucho esfuerzo, ni ningún dolor en lo absoluto. Cuando terminas, te sientes satisfecha. Como si lo hubieras sacado TODO.Más lisa y más suave, viene en forma de tronco o serpiente, ésta popo es considerada normal. Sale fácilmente y tiene una forma definitiva que no se rompe. Posiblemente no notes la diferencia entre el Tipo 4 y el 3 a la hora de sacarla, pero sí se ven diferentes.Muchos factores pueden provocar la variación en textura, tales como la fibra que comiste y el agua que tomas. Incluso la cantidad de grasa en tu dieta puede tener un gran impacto en la suavidad de tus heces.Foto: Tomada de la redÉsta popo más suave y lisa podría empezar con una ligera solidez, pero después termina en piezas o bultos. Parecen manchas suaves con bordes bien definidos y no requieren gran esfuerzo. Si dura uno o 2 días, podría estar relacionada con estrés o algún mal alimento. Sin embargo, si dura por más tiempo o notas otros síntomas, deberías acudir con un médico.Aunque están en un espectro de lo normal, para algunas personas podría estar relacionado con el síndrome del intestino irritable, la intolerancia a la lactosa no diagnosticada o los azúcares artificiales en las encías y mentas. No es totalmente normal, pero tampoco es anormal. Sin embargo, cualquier cambio drástico debería checarse.Algunos la llaman budín o lodo. Aunque no tiene forma real, esta popo no es diarrea porque no es completamente líquida. Tiene un poco de sustancia… pero NO es normal.Las heces sueltas regularmente son un problema porque quieren decir que no estás absorbiendo las vitaminas y minerales adecuadamente. Si de repente estás lidiando con este tipo de heces por más de un par de días, podrías tener alguna alergia o una intolerancia.Los abtibióticos cambian las bacterias intestinales y causan un terrible desequilibrio. A veces, matan a las bacterias buenas, lo cual provoca una infección. Por otra parte, también podría ser Crohn o colitis ulcerosa.Éstas heces son la diarrea clásica: súper acuosa, sin ninguna pieza sólida. Puede ser similar a la Tipo 6, pero usualmente es más severa. Además puede causar accidentes porque el esfínter no puede almacenar tanto líquido.Si tienes que ir al baño cada par de horas, o si las heces son MUY líquidas por más de 4 días, podrías terminar deshidratada. Ir con el doctor es completamente OBLIGATORIO, así como tomar suero o bebidas con electrolitos.Podría ser que comiste algo malo o que estás desarrollando una intolerancia. También puede ser Síndrome de Colon Irritable, Colitis o Crohn.