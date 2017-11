Chantaje emocional, todo lo que debes saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“No veía llegar la hora en que mi pareja me pidiera matrimonio, pues aun cuando ya teníamos cerca de 5 años como novios, la boda se veía aún lejana. Yo le había planteado anteriormente sobre esta situación a lo que él me decía: “ya casi”. Me hacía regalos generosos, pero siempre lo sentía como una prueba, el día que no accedía a visitar a sus papás, me contestaba: – “si así es ahora, no sé qué me esperará casado”, o si hablaba de mis planes profesionales, me preguntaba acerca de mi seguridad por casarme, porque eso quería decir que solo estaba pensando en mí, por tanto, deje de pelear por mis proyectos.



Y aun cuando todas sus respuestas las hacía de una manera tranquila y serena, no dejaban de hacerme sentir culpable de que por esos motivos no me pedía matrimonio”.



“Por fin había conseguido el permiso en mi trabajo en las mismas fechas que mi esposa, para poder darnos las vacaciones que por mucho tiempo habíamos esperado, de inmediato le llamé a mi madre para comentarle y con un llanto me contesto: – “¡Pero hijo, ¿y la cena de navidad?, ¿y la familia?, tu sabes que nosotros siempre hemos compartido esas fechas juntos, todos vamos a estar tristes sin ti, ¿cuántas navidades más crees que voy a vivir?”. Sabía perfecto que mi esposa se iba a enfurecer si cancelaba el viaje, pero no podría disfrutar mis vacaciones por estar sumergido en la culpa”.



“El día que le dije a mi esposo que una vez a la semana estaría asistiendo a un taller, él me contestó: – ¡haz lo que quieras, siempre haces lo mismo, solo piensas en ti, no como yo, que siempre estoy a tu disposición!”, y aun cuando yo sabía que no era así, de inmediato me hizo sentir la mujer más egoísta y al término de la discusión, cancele mi inscripción al taller”.



¿Por qué hay ciertas personas que nos hacen sentir culpables, que con ciertas palabras o actitudes de inmediato frenan cualquier manera de defender nuestros intereses? ¿Por qué hay ciertas personas que tienen la habilidad de hacernos cambiar de parecer y hacernos creer que nuestros deseos carecen de argumento? Y yo creo que muchas veces, como en los ejemplos anteriores, preferiste satisfacer los deseos de los demás reprimiendo los propios.



Esas personas no son más que hábiles manipuladores y chantajistas emocionales. Quienes nos muestran afecto, atención, estima, reconocimiento o cuestiones materiales cuando se les da lo que ellos quieren y cuando no hacemos su voluntad, de inmediato las palabras, actitudes y acciones nos comienzan a hacer sentir culpables y egoístas.



Y es que, en muchas ocasiones, estas personas tienen la imagen de ser muy tranquilos, elocuentes, víctimas y mártires vivientes, o como se dice coloquialmente: “que no rompen ni un plato”, alternan con momentos de gran ternura e intimidad, de tal manera que logran cubrir lo que realmente ellos desean.



Por lo regular es una persona específica: pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, una amistad, un jefe o cualquier otra persona cercana quienes nos manipulan de una manera muy hábil y coherente, haciéndonos olvidar todo lo que sabemos de nosotros mismos, así como nuestros gustos y aficiones. Aun cuando seamos personas muy exitosas, autónomas e independientes frente estas personas nos sentimos pequeños e impotentes. Lo cual favorece totalmente para que la persona manipuladora logre su cometido.



A menudo estos modos de manipulación, se disfrazan como fallas en la comunicación, y te aseguro que cuando estamos en estos casos, llegamos a creer que así lo es, no son malos entendidos, más bien tiene que ver con una persona que tiene el deseo de imponer sus deseos a costa de la otra persona. No son más que luchas de poder.



Y es que cuando hay una pérdida constante en estas luchas de poder, quien aprende permitir, acceder y anular sus deseos por complacer a la otra persona, va perdiendo poco a poco su libertad, su seguridad, su tranquilidad, su independencia y su fortaleza personal y emocional; acaban siendo personas ansiosas, tímidas, inseguras, dependientes e infelices.



Lo más importante, es detectar y asumir con humildad y honestidad, cuando estamos siendo manipulados a fin de frenar este acto ruin y cruel. Ya sea que se actúe de manera consciente o inconsciente, debemos aprender a decir no, aun cuando la otra persona trate de convencernos acerca de sus deseos y preferencias.



Si:

– Cambias tus deseos constantemente por la otra persona.

– Te sientes culpable si dices que no.

– Haz abandonado tus tareas habituales o aficiones porque alguien más te lo pidió.

– Estás realizando alguna actividad que no es de tu agrado con tal de satisfacer al otro.

– Constantemente te sientes amenazado.

– Te sientes forzado para decir o actuar de una manera diferente a la que acostumbras.

– Recibes insultos por no hacer lo que la otra persona quiere.

– Te dejan de hablar por actuar con base en tu libre albedrio.

– Hay alguna repercusión en la relación por haber dicho a algo que no.



Estás siendo manipulado a nivel emocional; y tienes que actuar ¡ya, de inmediato!



• El chantaje emocional es una forma de control, posesión y egolatría.

• Amenaza y ataca a una parte muy íntima de la persona.

• Quien lo ejerce, es alguien muy hábil que conoce cuanto se valora la relación que nos une, nuestros puntos débiles, así como información muy profunda.

• A pesar de su cariño o amor, el chantajista emocional, utiliza esa información muy personal e íntima, para formular las amenazas con que obtendrá su objetivo.