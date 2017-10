Los alimentos que son un grave peligro para tus mascotas

(Tomada de la Red)

Es sencillo darles una probada a nuestras mascotas pero ciertos alimentos pueden causarle hasta la muerte.



Gatos y perros son los animalitos que más abundan en los hogares como mascotas. Se calcula que en México existen 20 millones de esas especies, situándolo en el primer lugar en América Latina.



Hoy vamos a decirte cuáles son los alimentos que NUNCA debes darles para asegurar su calidad de vida.



De acuerdo con la doctora Becker, de Mercola.com, perros y gatos deberían de comer solamente alimentos crudos, pues aunque ambas especies se han adaptado a lo que hoy en día se conoce como croquetas, lo ideal es que se les alimente de acuerdo a su información genética.



Existen algunos 'premios' que a veces damos a nuestros mejores amigos peludos ¡pero en realidad sólo intoxicamos su cuerpo!

Aquí te va la lista de los peores para perros y gatos:



Teobromina y cafeína: dos de los principales componentes del chocolate, uno de los más tóxicos para perros y gatos. Una razón es que estimulan el músculo cardiaco, el sistema central nervioso y relaja los músculos bronquiales.



Xilitol: si hay alguien en casa que consuma sustitutos de azúcar, tengan cuidado. Es un componente dañino que se extrae del maíz y de las frambuesas, ingrediente que, incluso, lo traen algunos panes o postres.



Lo más grave de esta intoxicación es que los síntomas suelen aparecer hasta 12 horas después de haberlos consumido y las cifras de muerte por esta ingesta va en aumento de una forma alarmante.



¿Cuáles son los síntomas? Hipoglucemia, convulsiones y hasta desmayos



Ajos, poros y cebollas: A veces creemos que prepararles un rico consomé a nuestros perros y gatos les hacemos un favor porque, en realidad, es un alimento saludable y muy completo... pero lo grave es que en su preparación incluimos ingredientes muy peligrosos como cebolla, poros y ajos.



Las reacciones tardan varios días en manifestarse: falta de apetito, vómito y diarrea. Cuidado.



Uvas: Hasta hace poco se supo la razón más cercana a la verdad de por qué esta fruta es potencialmente mortífera para nuestros amigos de cuatro patas: el pesticida a base de fluoruro.



Sus consecuencias: insuficiencia renal en perros. Es probable que pienses que comprándolas orgánicas podría ser de gran ayuda, pero nosotros te recomendamos que mejor no te arriesgues.



Todas las nueces, especialmente las de macadamia: Mucosas pálidas, temblores involuntarios, pérdida de coordinación, vómito y rigidez son algunos de los síntomas.



Alcohol: Una forma de maltrato animal es darles a nuestros perros y gatos a beber alcohol "porque se ven chistosos"... JAMÁS lo hagas, no es simpático para nadie. Tanto el alcohol en bebidas como en productos de carpintería o de belleza es mortal para las mascotas.



Perros y gatos dan lo mejor de sus vidas para cuidarnos y son sumamente fieles. Cuídalos, respétalos y si conoces algún tipo de maltrato contra ellos, no dudes en denunciarlo, la Ciudad de México lo tiene penalizado:





Brigada de Vigilancia Animal: teléfono 5208-9898 y el correo [email protected] y a cualquier asociación de protección animal.



Fuente:https://www.debate.com.mx/prevenir/Los-alimentos-que-son-un-grave-peligro-para-tus-mascotas-20171007-0224.html