Hepatitis C: Una muerte silenciosa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las hepatitis virales causaron 1.34 millones de muertes en 2015, un número comparable a las muertes causadas por tuberculosis y superiores a las ocasionadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).



Tan solo en 2015, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existían alrededor de 130 a 150 millones de personas que padecían infección crónica por el virus de hepatitis (VHC).



Por eso es importante que conozcas estos 6 datos sobre la hepatitis C:



La Hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre, mismo que puede causar una infección, tanto aguda como crónica y esta última puede producir cirrosis y cáncer.



Junto a la Hepatitis B, la Hepatitis C causa el 96% de las muertes por hepatitis viral en el mundo.



La mortalidad por Hepatitis viral ha aumentado en un 22% desde el año 2000.



La Organización Panamericana de la Salud estima que, en 2015, entre 130 y 150 millones de personas vivían con infección por el virus de la Hepatitis C.



En 2015, el 7,4% de los diagnosticados con infección por el virus de la Hepatitis C (1.1 millones de personas) habían iniciado el tratamiento.



Los procedimientos sanitarios poco seguros y el uso de drogas inyectables fueron las principales causas de nuevas infecciones por el VHC en 2015 y representan la mayor parte de los 1.75 millones de nuevas infecciones en ese año.