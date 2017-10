Canciones que ocultan mensajes 'diabólicos'

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A pesar de que vivimos en épocas diferentes, la rumorología no para, y lo que se dice suele ser más importante que lo que en realidad es. Siempre tratamos de buscar una imagen que cuadre con lo que pensamos, aunque esta no corresponda a la realidad; intentamos hallar una historia oculta con mensajes subliminales de los que no sabemos el origen, pero suena divertido tratar de descifrarlos.¿Qué sería de la música sin esos vitales placeres como entender en verdad, la letra de una canción? Si quieres curar el corazón roto, te identificas con el cantante que también lo tenga roto como tú, si quieres bailar aunque no tenga letra, pero si quieres reflexionar no basta con una canción cualquiera.Algunas canciones pueden ser exitosas debido al ritmo que tienen, quienes la interpretan o bien quién las produjo, en este caso, todas las canciones del listado fueron famosas por sí solas, bueno, casi todas, pero en todas hay una característica similar, se dice que dicen cosas que en verdad no dicen ellos que dicen.Desde mensajes de adoración al demonio, hasta incitaciones directas a consumir drogas o señalamientos sexuales, estos son las canciones preferidas de la rumorología sobre los mensajes con doble sentido…¡Checa el recuento que De10.mx tiene para ti!Aserejé - Las KetchupEra 2002 y unas simpáticas chicas españolas nos hacían bailar al ritmo de Aserejé, sí era una canción con muy poco contenido, pero sonaba en todos los antros del mundo y volvió a estas mujeres millonarias. La idea de que era satánica es que si dices el coro de la canción, pareces recitar “ser hereje”; además el chico de la rola llamado Diego, es señalado como el mismo demonio Diego que viene rumbeando.María - Ricky MartinEs uno de los grandes éxitos del cantante, que lo apuntó a las grandes ligas del crossover. Formaba parte del disco “A medio vivir”. El tema de 1996 parecía incitar por una parte a la rebelión en contra de la Virgen María al señalarla como una mujer de modales distraídos o bien hacía referencia a la cocaína porque “María es blanca todo el día”Hotel California - The EaglesSí, es un clásico del rock. Una canción que habla sobre un hotel en Beverly Hills, pero que tiene obvias referencias al consumo de drogas; sin embargo hay analistas que refieren a que la canción en realidad sugiere la entrada al satanismo.Slayer- Raining BloodLa canción que da el título al álbum de la banda de 1986, fue considerado como uno de los más duros de todos los tiempos, un punto de inflexión para el trash metal. Sin embargo en dicha rola puede escucharse frases que harían referencia a la adoración del demonio. También en Angel of death se aborda el tema sobre el nazismo, aunque la agrupación ha negado simpatizar con esta corriente.Iron Maiden- The Number of the BeastEs uno de los más grandes éxitos de la banda británica, al hacer referencia al 666, número del demonio, hay quienes señalan que se trata de un rito de culto, aunque en varias ocasiones los integrantes han dicho que es solo la historia de un sueño.Gloria Trevi – PsicofoníaRelacionada con una serie de delitos de los que más tarde fue exonerada, la cantante regia fue parte de un minucioso estudio de sus canciones, en las cuales se podía escuchar mensajes ocultos, como en ésta, en la que se hablaría de decir “Satanás, soy tu cornuda”.Another one bites the dust - QueenEscrita por John Deacon, fue lanzada como sencillo en 1980, como parte del álbum The Game. Gracias a la gran fama que tuvo la canción, la organización de Fundamentalistas Cristianos aseguraba que al poner la rola al revés se podía escuchar "Start to smoke marijuana" o“Comienza a fumar marihuana”I´m so tired- The BeatlesPorque dicen que Paul McCarteney murió hace mucho mucho tiempo, y el que nos acompaña ahora es un impostor y parece que esta es la evidencia pura de que el inglés murió. Al final de la rola se puede escuchar a John Lennon balbuceando, al revés parece decir “Paul is dead man, miss him, miss him" ("Paul está muerto, hombre, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar”).Stairway to heaven – Led ZeppelinLanzada en 1971 como parte del álbum Led Zeppelin IV, es considerada y con justa razón como un punto de partida y culminante en la era del rock. Cuando se reproduce hacia atrás aproximadamente en la mitad de la canción, donde dice "Oh here’s my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He’ll give those with him 666, there was a little toolshed where he made us suffer, sad satan". (Oh aquí está mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satan. Él le dará a aquellos el 666, había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir, triste Satán".)Querida - Juan GabrielEs uno de los compositores más grandes que ha dado el país y tiene infinidad de éxitos, pero es en su canción Querida, donde parece que al revés muestra contenidos de adoración a Satanás. Dice: “Oh Belcebú dame mi país”. Mientras que en la canción No me Vuelvo a Enamorar, dice: “dróguense, dróguense, roben, roben, cree en el demonio, cree en el demonio, adórale, adórale”. ¿Será?FUENTE: De10.com.mx