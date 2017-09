Esto es lo que debes hacer para ser millonario

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todos, en algún momento de la vida, nos hemos imaginado cómo sería nuestro día a día si fuéramos millonarios. Pensamos que no tendríamos que ocuparnos de nada, ya que prácticamente tendríamos la vida resuelta, pero las cosas no son así.Levantarse tempranoLas personas ricas suelen madrugar, a fin de aprovechar su día al máximo. Por ejemplo, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, se despierta a las 5 de la mañana para meditar e irse al trabajo.LeerLas personas más exitosas en el mundo suelen ser ávidos lectores. Hay ejemplos muy claros como Mark Zuckerberg, o como el inversionista Warren Buffett, quien dedica el 80% de su día a la lectura.MeditaciónLa meditación genera enormes beneficios físicos y mentales, pero no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Entre sus beneficios está el fortalecimiento de la memoria y el sistema inmunológico.GenerosidadLos millonarios nos impactan por su riqueza, pero hay otros que también lo hacen a través de la filantropía. Como el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien ha donado alrededor de 3 mil millones de dólares a lo largo de su vida.EjercicioLas personas exitosas no solamente se esfuerzan en su oficina, también lo hacen en el gimnasio. Recuerda que fortalecerte físicamente es bueno para la mente, para la concentración y libera el estrés.Seguir una rutinaEs una de las características más representativas de las personas que tienen una gran fortuna. Eso sí, no dejan de realizarla ni un solo día.No despilfarrar el dineroEl hecho de que tengas millones en el banco no quiere decir que debas derrocharlos. Recuerda que las personas con grandes fortunas suelen cuidar su dinero.Encontrar una pasiónNo hay nada más directo sobre ésto que las palabras de Steve Jobs: “Tienes que encontrar tu pasión, eso que amas. Si aún no lo consigues, sigue buscándolo. En tu corazón sabrás cuando lo encuentres. Y a eso debes dedicarte”.Tener varias fuentes de ingresoLas personas millonarias se enfocan en las ganancias, por eso tienen más de una fuente de ingresos. Hay quienes manejan más de 500 compañías, como Richard Branson, fundador de Virgin Group.Debes ser tu propio jefeSi vas a ser millonario, no puedes ser un simple empleado. Debes tener visión y hallar tu nicho de oportunidad para poder desarrollarte y tomar las decisiones que creas adecuadas.FUENTE: De10.com.mx