CIUDAD DE MÉXICO(AP )



Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, en algunos países de Latinoamérica y España.



ARGENTINA

1.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

2.- “Me rehúso” - Danny Ocean

3.- “Se preparó” - Ozuna

4.- “Bonita” - J Balvin con Jowell & Randy

5.- “El farsante” - DJ Jonathan

6.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

7.- “Felices los 4” - Maluma

8.- “Báilame (Remix)” - Nacho con Yandel, Bad Bunny, Mambo Kingz y DJ Luian

9.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

10.- “Kryppy Kush” - Farruko con Bad Bunny y Rvssian



CHILE

1.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

2.- “Me rehúso” - Danny Ocean

3.- “Bonita” - J Balvin con Jowell & Randy

4.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

5.- “Báilame (Remix)” - Nacho con Yandel, Bad Bunny, Mambo Kingz y DJ Luian

6.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

7.- “Bella y sensual” - Romeo Santos con Daddy Yankee y Nicky Jam

8.- “Felices los 4” - Maluma

9.- “Una lady como tú” - Manuel Turizo

10.- “Se preparó” - Ozuna



COLOMBIA

1.- “Robarte un beso” - Carlos Vives con Sebastián Yatra

2.- “Mi Gente” - J Balvin y Willy William

3.- “Me rehúso” - Danny Ocean

4.- “Bonita” - J Balvin con Jowell & Randy

5.- “Bésame” - Valentino con Manuel Turizo

6.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

7.- “Una lady como tú” - Manuel Turizo

8.- “Felices los 4” - Maluma

9.- “Vivo pensando en ti” - Felipe Peláez con Maluma

10.- “Ahora dice” - Chris Jeday con J Balvin, Ozuna



ESPAÑA

1.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

2.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

3.- “Me rehúso” - Danny Ocean

4.- “Una lady como tú” - Manuel Turizo

5.- “Felices los 4” - Maluma

6.- “La isla del amor” - Demarco Flamenco con Maki

7.- “Báilame (Remix)” - Nacho con Yandel, Bad Bunny, Mambo Kingz y DJ Luian

8.- “Bonita” - J Balvin con Jowell & Randy

9.- “Mala mujer” - C. Tangana

10.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna



MÉXICO

1.- “Una lady como tú” - Manuel Turizo

2.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

3.- “Me rehúso” - Danny Ocean

4.- “Bonita” - J Balvin con Jowell & Randy

5.- “Felices los 4” - Maluma

6.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

7.- “Robarte un beso” - Carlos Vives con Sebastián Yatra

8.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

9.- “Look what you made me do” - Taylor Swift

10.- “Ahora dice” - Chris Jeday con J Balvin, Ozuna