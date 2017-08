Mascotas también sufren golpe de calor por altas temperaturas

(Tomada de la Red)

Los animales también pueden exponerse a algunos padecimientos debido al intenso calor. El principal riesgo durante esta temperatura son los golpes de calor.



“Los perros y gatos más propensos a este tipo de problema son los braquicefalo, razas como Pug, Bul dog, los gatos persa. Los comúnmente llamados chatitos. Ahora, los signos que vamos a ver cuando hay un golpe de calor es una respiración rápida o costosa, que esté perezoso, sin ganas de moverse, saliva muy espesa, puede estar mareado, incluso hasta desmayarse”, comentó Mairyn Verjan, médico veterinaria.



Otras razas más propensas a ser afectados por un golpe de calor son aquellas de talla grande, de pelo largo y color oscuro.



Además de las altas temperaturas, los dueños muchas veces cometen errores, por ejemplo sacar a caminar a la calle a los animales en horas no adecuadas, dejarlos en espacios calurosos como son debajo de láminas, o no dejarle agua suficiente para que estos se puedan refrescar. Hay quienes inconscientemente dejan a sus animales en las azoteas de su casa En caso de presentarse un golpe de calor es necesario llevar al animal con un veterinario de manera inmediata pues este padecimiento se considera como una situación de gravedad. Además, desde casa se deben realizar acciones para evitar daños en los que se pueda poner en riesgo la vida de los animales.



Es recomendable que los perros no salgan a caminar a la calle en horas en las que hay mayor intensidad del sol.



También se debe tomar atención en la alimentación de los animales. Por el calor, el animal de compañía disminuye su actividad física y por eso “sus requerimientos metabólicos como el consumo de alimento también va a bajar. En algunas razas podemos ver mayor pérdida de pelaje y esto es muy normal en esta temporada. Hay que evitar que la comida de nuestras mascotas queden demasiado tiempo expuestos al aire libre porque si no esto va a causar una diarrea, un vomito”, señaló Mairyn Verjan.



Recomendaciones



-Dejarlos en un lugar con ventilación y no sea caliente



-Es necesario que cuente con agua suficiente



– No sacarlos a caminar en horas pues se pueden quemar la planta de sus patas. No dejarlos en la azotea



-El golpe de calor se manifiesta con jadeo constante, mareos y desmayos. Es un padecimiento de urgencia y que pone en riesgo la vida del animal



– En caso de que presente síntomas de golpe de calor mojarlo para disminuir su temperatura y llevarlo de manera inmediata con un veterinario



-También, su comida no se puede exponer durante mucho tiempo al sol pues pueda haber riesgo de diarrea o vómitos



Fuente:http://www.colimanoticias.com/mascotas-tambien-sufren-golpe-de-calor-por-altas-temperaturas/