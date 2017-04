¿Sabes cuáles son las fobias que puede tener tu perro?

(Tomada de la Red)

¿En alguna ocasión que se escucharon fuegos pirotécnicos, tu perro corrió y se escondió entre tus piernas para luego empezar a jadear y temblar? Si contestaste que sí, tu perro podría sufrir de ataques de pánico y miedo.



Los perros tienen sentimientos y al igual que los humanos, quieren, sufren, sueñan. Pero al igual que nosotros nuestros amigos peludos sufren de miedo a muchas cosas.



Fobias Pánico y Miedo en los perros

La ansiedad y estrés que le producen ciertas cosas, pueden llegar a enfermarlo, por eso es bueno que identifiques las señales:



Si tu perro ladra demasiado y en tono agudo

Busca la manera de huir del lugar

Tiembla

Busca un lugar donde esconderse

Gruñe y muestra los dientes

Se aplasta contra el suelo.

Estas fobias pueden diferentes orígenes, una mala socialización con tu perro, malas experiencias cuando eran cachorros, sobreprotección o desprotección por parte del dueño (en ocasiones no es conveniente protegerlo demasiado, haces mal si lo levantas y cargas cuando se acerca otro perro).



Las cosas a las que tu perro tiene miedo:

Ruidos fuertes: Los truenos, las tormentas, fuegos artificiales, los gritos, el ruido de las aspiradoras, las secadoras de cabello, las sirenas de bomberos/ambulancias/patrullas. Recuerda que el oído de los perros es muy sensible, superior a la nuestra por mucho. Tiene la capacidad de registrar 35 mil vibraciones por segundo. ¡Compara el ruido de 3 estadios de fútbol juntos! Ahora imagina lo que debe de ser para ellos oír una lluvia fuerte golpeando tus ventanas.

Las personas: Esto depende mucho de cómo fue su experiencia cuando era cachorro, si fue maltratado o si no convivía con muchas personas. Entonces es muy probable que le tenga miedo a estas personas que no conoce.

Cosas: sí y a muchas y más si fueron agredidos con ellas, los perros no son rencorosos pero les cuesta trabajo volver a confiar. Palos de escoba, un cinturón, un zapato, matamoscas, correas etc. Recuerda que no es bueno golpear a tu mascota, si quieres reprimirlo ocupa un tono de voz más alto o junta un poco de periódico y enróllalo, golpea la cosa que haya hecho mal con este.

Los demás perros: los perros suelen sentirse algo incómodos cuando están en frente de otro perro. No se trata de que sufra de celos sino que simplemente no desea estar con otro perro, en ocasiones es por protegerte, porque siente que el otro perro es un peligro para ti.

Los veterinarios: a pesar de que los caninos son muy inteligentes estos no pueden diferenciar lo bueno que es para ellos llevarlo al veterinario. Ellos solo se sienten indefensos a esas vacunas y revisiones de dientes.

¿Cómo ayudarlo?

Muchas veces queremos hacer una y mil cosas que vemos en las redes sociales desde envolverlos con un pedazo de tela hasta distraerlos, la realidad es que en podemos asustarlos más que ayudarlos.



Primero te recomendamos no gritarle ni regañarlo, tampoco es bueno acariciarlo porque puede entenderlo como una situación fuera de lo común y que aumente su desesperación.



No existe un método que este comprobado para ayudarlos, lo único que puedes hacer es no cambiar la rutina ni demostrarle que hay un problema, trata de actuar como si nada pasara y tu perrito por su cuenta volverá a la normalidad.



Fuente:http://sumedico.com/sabes-cuales-las-fobias-puede-perro/