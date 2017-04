Cuatro tipos de cabello ¿cuál es el tuyo?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cuidado de tu melena depende del conocimiento que tenga sobre ésta. Descubre cuál es tu tipo de cabello…



Atender el cabello es parte de nuestra rutina de belleza. Generalmente, aplicamos productos que a simple vista parecen útiles y necesarios, ignorando por completo nuestro tipo de cabello.



Aunque a algunas les basta saber si es liso, ondulado o rizado; existen categorías en las que especifica y define cada estilo. El pelo tiene cuatro tipos que se caracterizan por el cuerpo; y tres tipos que se definen por el grosor de la hebra y su onda.



¿CUÁL ES TU TIPO DE CABELLO?



TIPO 1:



Sin ningún tipo de onda; los lisos por naturaleza.



Los aceites naturales que se producen en el cuero cabelludo se extienden desde la raíz hasta las puntas; por esa razón, es más grasoso.



En esta categoría están 1A, extremo liso; 1B, con un toque de ondas al final del cabello; 1C, tiene más cuerpo que el resto, presenta ligeras ondas en variadas secciones y áreas del pelo; sin embargo, es igual considerado lacio.



TIPO 2:



En esta categoría se hallan los ondulados. Se identifican por ser un poco más seco pero con suficiente presencia de aceite natural para tener brillo. En inglés, se llaman wavy.



Nuevamente aparece el 2A, el típico look playero que adoramos, no tiene frizz; 2B, aparece el temido frizz y la onda está más cerca de la cabeza; 2C, el frizz es mucho más evidente y la onda es más pronunciada.



TIPO 3:



Un tipo de cabello plagado de rizos. La forma natural de esta hebra es como una S, se mantiene así sin necesidad de ser manipulado con rizadoras o productos de belleza. Los aceites del cuero cabelludo no logran alcanzar la punta de las hebras; por lo que tienden a resecarse.



La diferencia entre 3A, 3B y 3C yace en el frizz y las ondas, cada una más pronunciada y con más textura. Por ejemplo, los cabellos tipo 3A caen con un poco más de naturalidad, mientras que los 3C empiezan a verse más parecido a un afro.



TIPO 4:



Los aceites naturales son escasos o inexistentes en las puntas, la onda se caracteriza por su forma en Z.



Mantienen su forma incluso cuando está mojado. 4A tiene rulos del ancho de un lápiz, mientras que 4B y 4C van perdiendo su definición; se conocen por estar totalmente encogidos.



Es muy útil saber cuál es tu tipo de cabello tenemos para, así, tratarlo como es debido.