Señales de alerta de un tumor en el cerebro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los tumores en el cerebro vienen en muchos tamaños y formas… así como sus síntomas.



La clave del síntoma de un tumor depende de su locación. Por ejemplo, si tienes un tumor cerca de la parte del cerebro que controla la vista y los brazos, los síntomas incluirán debilidad en los brazos o visión borrosa. Cuando consideras que cualquier célula del cerebro puede formarse en un tumor, y que el cerebro controla todo el cuerpo, la lista de síntomas engloba prácticamente todo. Sin embargo, hay señales y síntomas más comunes que otros, y estos son los que debes conocer.



Convulsiones



Sin importar qué tipo de tumor tengas, las convulsiones son la primer señal de algo grave. La irritación del tumor hará que las neuronas actúen incontrolablemente, y habrán movimientos anormales. Como cualquier tumor, hay diferentes tipos de convulsiones. Podrían ser de ‘cuerpo completo,’ hasta simples movimientos drásticos de una extremidad o una parte del rostro.



Torpeza



Si no tienes equilibrio y te encuentras cayéndote seguido o tirando cosas, podrías tener algo más grave que una simple torpeza inocente. Problemas al hablar, tragar o controlar tus expresiones faciales engloban el tipo de torpeza que deberías consultar con un médico.



Entumecimiento



Como la torpeza, dejar de sentir una parte del cuerpo o rostro es algo a lo que deberías prestar atención. Particularmente si es un tumor en el tronco cerebral (el lugar donde el cerebro se conecta con la médula espinal), se puede experimentar pérdida de sensibilidad o movimientos torpes.



Cambios en la memoria o pensamiento



Aunque es verdad que los tumores pueden causar grandes cambios en la conducta de una persona o personalidad, los tipos de transformaciones radicales que ves en las películas no son comunes. La gente con verdaderos tumores tienen problemas para recordar cosas, se confunden fácilmente y sufren conflictos menos dramáticos.



Náuseas



Sentir náuseas, específicamente si los síntomas son persistentes y no tienen razón de ser, pueden ser señal de un tumor cerebral.



Cambios de visión



La visión borrosa, visión doble o pérdida de visión están asociadas con tumores. También podrías ver puntos o formas raras en tu visión, o bien conocidas como “auras.”



Casi nunca hay dolores de cabeza



Raro, ¿no? La mayoría cree que un dolor de cabeza horrible podría ser síntoma de un tumor, pero en realidad casi siempre sucede todo lo contrario. A menos que sea un tumor muy grande, los dolores de cabeza no son síntomas principales.



¿Qué causa un tumor en el cabeza? Desórdenes genéticos a veces, pero la mayoría aparecen en personas que no tenían ningún factor de riesgo o de predisposición. Es más probable que aparezcan en niños y adultos de más de 60 años, pero la verdad es que todos estamos en riesgo.



A pesar de lo que has leído en otros lugares, los celulares no son un factor de riesgo, específicamente porque no hay evidencia científica que valide una relación.



Para la mayoría de los tumores malignos, los tratamientos pueden requerir cirugía, medicamento, radiación y quimioterapia. La buena noticias es que no todos los tumores cerebrales son serios. La mayoría son pequeños y benignos que no requieren tratamiento.