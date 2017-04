MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

2.- "La máscara del Troll" - El Rubius

3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- "El predador" - Wilbur Smith

6.- "Cáscara de nuez" - Ian McEwan

7.- "El espejo africano" - Liliana Bodoc

8.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

9.- "Offshore" - Petros Markaris

10.- "Esperando a Mister Bojangles" - Olivier Bourdeaut

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- "Pepi la fea 3" - Josefa Wallace

2.- "Violeta Parra. Poesía" - Violeta Parra

3.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

4.- "Mestiza" - Patricia Cerda

5.- "Crimen en el salón rojo" - Federico Willoughby

6.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron

7.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

8.- "El psicoanalista" - John Katzenbach

9.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

10.- "Historia secreta de Chile" - Jorge Baradit

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "El hombre que amaba a los perros" - Leonardo Padura

5.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

6.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

7.-"El oficio del mal" - Robert Galbralth

8.-"Personas desconocidas" - John Katzenbach

9.-"La química" - Stephene Meyer

10.-"El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinoza

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

4.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

5.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

6.- "La parte escondida del iceberg" - Mámix Huerta

7.- "Algo tan sencillo como estar contigo" - Blue Jeans

8.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

9.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

10.- "El gato que curaba corazones" - Rachel Wells

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

2.- "Mississippi Blood" - Greg Iles

3.- "If Not for You" - Debbie Macomber

4.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

5.- "Vicious Circle" - C.J. Box

6.- "Dangerous Games" - Danielle Steeel

7.- "The Cutthroat" - Clive Cussler y Justin Scott

8.- "The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

9.- "The Tea Girl of Hummingbird Lane - by Lisa See

10.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- "El monstruo pentápodo" - Liliana Blum

2.- "El amor y otras mentiras" - Angel Boligán

3.- "Herejes" - Leonardo Padura

4.- "Carlota: la emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli

5.- "Los burgueses" - Eugenio Aguirre

6.- "La química" - Stephenie Meyer

7.- "La séptima función del lenguaje" - Laurent Binet

8.- "Diario de a bordo" - Christian Duvenger

9.- "Hambriento" - Nach

10.- "La hora ciega" - Juvenal Acosta

(Fuente: Gandhi)