El animal más rápido de todo el oceáno

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El mundo acuático reúne todo tipo de criaturas, algunas aterrorizantes, otras inofensivas. Hay de todos los tamaños y colores y todos tienen cierta peculiaridad.



El pez dorado es capaz de llevar a cabo largas migraciones y es uno de los peces más veloces del mundo. El delfín es otra criatura marina de gran velocidad gracias a su piel, que no ofrece resistencia al agua. Mientras que el tiburón mako es el tiburón más veloz de todos.



¿Pero te has preguntado cuál de todos ellos es el animal más rápido de todo el océano? Es momento de saberlo…



La gran velocidad del tiburón marrajo

El tiburón marrajo o también conocido como tiburón mako (Isurus oxyrinchus), tiene aleta corta y es uno de los tiburones más fascinantes de su especie.



No solo tienen una apariencia única con colores que los diferencian de la mayoría (su lado dorsal puede ser de un púrpura profundo y a sus costados presentan un color típicamente plateado) y unos dientes afilados e intensos, sino que además se destacan por su rapidez.



Publicidad



Ningún otro tiburón es capaz de nadar como lo hace el tiburón mako. La distancia y velocidad que alcanza este animal es increíble. Se estima que puedan nadar a una velocidad constante de 35 kilómetros por hora y alcanzar por momentos velocidad de hasta 80 kilómetros por hora.



Se estima además que estos tiburones son capaces de nadar grandes distancias en breves períodos de tiempo. Se dice que son capaces de recorrer 2092 kilómetros en menos de un mes.



Más cualidades sorprendentes



Con esa gran cualidad, seguro piensas que esta especie de tiburón se pasa la vida en las profundidades del océano, pero lo cierto es que si bien disfrutan nadar en las aguas profundas, también pasan su tiempo en la superficie.



Este tiburón no solo es capaz de nadar a gran distancia y velocidad, sino que además son grandes saltadores. Tienen la habilidad de saltar ¡6 metros fuera del agua!.



Estos especiales tiburones pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, excepto por las zonas con aguas demasiado frías.



Usualmente, por su gusto por las aguas cálidas, suelen encontrarse en el océano Pacífico y se han visto en lugares desde Estados Unidos hasta Chile.



Una extraña gestación



Estos tiburones son capaces de nadar más rápido que casi todas las especies incluidos los humanos.

Pero cuando hablamos de gestación, sus períodos son muchos más largos. La duración del embarazo de un tiburón mako puede ser de entre 15 a 18 meses.



Durante la gestación, los embriones en desarrollo se alimentan de los huevos no fertilizados dentro del útero e incluso de los fetos menos desarrollados, lo que se conoce como canibalismo intrauteral.



Es un método registrado en otras especies, aunque no suele ser algo común.



Definitivamente el tiburón mako no solo es el más veloz sino que además es capaz de saltar y tiene un curioso y largo proceso de gestación que incluye ¡el canibalismo! ¿Sabías todas estas cosas sobre este tiburón?







FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/177519/este-es-el-animal-mas-rapido-de-todo-el-oceano