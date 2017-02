(Tomada de la Red)

El salir de viaje es un placer para casi todo mundo, pero hay quienes deben pensarlo dos veces, pues no pueden viajar sin su perro, para ellos hay consejos para asegúrate que tu compañero se encuentra seguro y cómodo.



Los expertos de una boutique y spa para mascotas comparten algunos tips para salvaguardar a tu fiel compañero y hacer de este primer viaje del año una gran experiencia:



Los perros van mucho más seguros en su kennel (jaula transportadora) en viajes largos, no se sienten encerrados como se podría pensar, al contrario, se sienten protegidos en un espacio donde no ruedan por las vueltas o una frenada de auto.



Para evitar mareos, se recomienda utilizar flores de bach previo al viaje y durante el mismo.



En caso de que la mascota viaje en los asientos, te sugerimos utilizar pechera para detenerlos mejor sin lastimar su cuello y evitar incidentes.



Debes considerar que es muy importante mantenerlos hidratados durante el viaje y hacer algunas paradas intermedias para que hagan sus necesidades.



De acuerdo a los expertos de Llao´s, es muy bueno cansarlos antes del viaje para que vayan relajados.



Darles de comer poco antes del viaje y durante también. Dejar la parte fuerte de la comida al final del viaje.



Si viaja en avión, debe tener un kennel adecuado a su tamaño, que puedan entrar y salir sin agacharse y puedan dar la vuelta para echarse como normalmente lo hacen.



Su cartilla de salud debe estar al día en cuanto a vacunas y desparasitación. Aunado a ello, si se viaja al extranjero es importante conocer las vacunas que piden en el país al que se acude así como un certificado de salud en el idioma del país a visitar avalado por un veterinario.

Recuerda que la clave de un viaje exitoso y seguro es la prevención, infórmate y disfruta tu viaje a lado de tu perrihijo.



www.kaleydoscopio.mx





Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/sociedad/claves-para-un-viaje-con-mascotas