Cinco etapas emocionales de la pérdida de peso

Bajar de peso, sin importar cuánto, no es un chiste. La mayoría de las veces se volverá en una meta anual, y nos obligará a cambiar hábitos, crear mecanismos y rituales diarios. Todas lo hemos hecho, y todas hemos pasado por estas 5 etapas emocionales que cada vez nos acercan más a le meta.



La luna de miel



Esta es la fase motivacional. Así como en una relación, es la base en que todo parece ir perfectamente. Estás emocionada por hacer los cambios, es más, hasta empezaste a hacer ejercicio y prácticamente todo va viento en popa. Aquí producirás los mejores resultados y te sentirás en control de tu peso y cuerpo.



Frustración



Después de la luna de miel, te toca una dosis de realidad. Esta es la parte donde reconoces que no todo será éxito y, aunque lleves bien la dieta y el ejercicio, a veces no bajarás ni un kilo. Esto es frustrante y te darán ganas de tirar la toalla, pero tienes que ver el lado positivo de esto: A todos nos pasa. Lo importante es que cambies tu estrategia, hagas un par de cambios y te motives para ver resultados nuevamente.



Aceptación tentativa



Esta etapa ocurre cuando tus intentos para bajar de peso empiezan a sentirse como una realidad tentativa: te ves en la meta, pero también te has dado cuenta que te tomará muy tiempo y esfuerzo. Y aunque esto sea molesto, deberás tener en mente que un ritmo saludable es tu mejor opción para evitar el rebote.



Ambivalencia



Una etapa de ambivalencia usualmente inicia después de un par de meses cuando empiezas a pensar que parece que llevas haciendo “esto” desde hace meses. Aquí empieza a desaparecer la motivación.



Pero para seguir con tus planes, deberías seguir cumpliendo tus metas diarias y semanales. Aquí deberás disfrutar cada pequeño éxito y exigirle más a tu cuerpo. Para esto, la báscula ya debió haber dejado de ser tu fuente de motivación.



Miedo al futuro



Muchas personas que tenían que bajar una cifra muy significativa de peso se confrontarán con esta etapa. Se darán cuenta que presentarán al mundo a una nueva persona. Esto usualmente sucede con más de 25 kilos para arriba. Pero recuerda, bajar de peso no cambia quién eres. Tendrás más energía y confianza, pero seguirás siendo tú misma.