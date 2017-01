Los aretes indicados para tu tipo de cara

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los aretes son esenciales para muchas personas, porque los utilizan todos los días, pero la forma de la cara es la que indica que tipo aretes usar. Aquí te lo decimos.



Oval: Tienes la fortuna de poder usar cualquier tipo de aretes, sin embargo los largos alargarán tu rostro.



Redondo: Usa aretes largos, para alargar la forma de tu cara.



Cuadrado: Despídete de los aretes grandes que no cuelgan, opta por comprar piezas redondas, pequeñas o alargadas.



Diamante: Al igual que los rostros ovalados, puedes usar cualquier tipo de aretes.



Triángulo: Usa aretes ovalados o redondos, de tamaño pequeño o grande.



Triángulo invertido: Apuesta por los aretes redondos o con forma circular, evita los que tienen la forma de tu cara o que terminen en punta.



Consejos generales



1. Toma en cuenta el largo de tu cuello al momento de elegir aretes, porque si éste es muy corto no te lucirán las piezas largas.



2. No compres aretes que tengan la misma forma de tu rostro, sino que sean opuestos a éste.