Mitos y realidades sobre la caída del cabello

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchos son los que sienten en estos meses como la densidad de su cabello comienza a decaer. Para resolver todas tus dudas, nos hemos puesto en contacto con Mónica Martín Yuste, product manager Ducray.



Con ella hemos conocido las respuestas a las grandes preguntas que siempre rondan en esta época del año y hemos desmontado los mitos que acompañan a este tema que tanto preocupa tanto a los hombres como a las mujeres.



¿Cuándo tienes que empezar a asustarte porque se te empiece a caer el pelo? ¿Cuándo pasa a ser de algo normal a algo en lo que tener que preocuparse?



Mónica Martín Yuste: Una pérdida de 50 a 100 cabellos al día se considera dentro de la normalidad. Un exceso de caída, así como cambios en la textura y cualidades del cabello deben alertarnos.



¿Cuáles son los tratamientos que más perjudican al pelo? (Permanentes, tintes, planchas)…

M.M.Y: No hay que abusar de estos tratamientos. La solución es mantener el cabello hidratado y nutrido, como con los cuidados Nutricerat. Respecto a secadores o planchas, estos aparatos de estética capilar aportan elevadas temperaturas y elementos químicos que agreden la fibra capilar, lo que provoca una fragilización del cabello volviéndose más quebradizo y débil. Para evitarlo una buena opción es usar el spray termo-protector alisante de Lissea de los Laboratorios René Furterer.



¿Influyen los champús y cremas suavizantes? ¿Cómo deben ser si es que influyen?

M.M.Y: Los componentes esenciales de un buen champú son los tensioactivos suaves, es decir, los activos que arrastran la suciedad sin agredir el cabello. Si el champú da respuesta a una patología (caspa, caída capilar, picor*) incluirá activos que la solucionen. Y además incluye también excipientes que son los responsables de conseguir suavidad, hidratación, volumen.



Hay que tener cuidado con algunos tensioactivos agresivos ya que pueden ser irritantes y provocar una irritación del cuero cabelludo provocando picor. Por eso hay que usar champús suaves que además de lavar sean respetuosos con el film hidrolipídico de nuestro cuero cabelludo. Este tipo de champús suaves se pueden encontrar en las farmacias y parafarmacias en marcas como: Ducray, Klorane y René Furterer.



¿Cuál es la causa más frecuente de la caída del pelo de la mujer?

M.M.Y: El estrés, dietas mal equilibradas, enfermedades o intervenciones quirúrgica, ciertos medicamentos, cambios de estación y el periodo postparto pueden provocar una caída del cabello mayor de lo habitual. Además, el calor y el frío pueden alterar el cuero cabelludo y el cabello, por lo que es importante tratar con productos adecuados para evitar una caída reaccional posterior en otoño y / o primavera.



¿Y en el hombre?

M.M.Y: La caída crónica, que es la que persiste más de 6 meses, y el ejemplo más frecuente es la alopecia androgénica, dónde existe una especial predisposición genética y los andrógenos juegan un papel esencial.



¿Y por qué afecta más a los hombres que a las mujeres?

M.M.Y: A las mujeres nos afecta con más frecuencia la caída reaccional por déficit de hierro, estrés, cambios estacionales o después del parto. No obstante las mujeres también podemos sufrir alopecia androgenética aunque en menor proporción que los hombres.



En los hombres además de los factores reaccionales también presentan factores hormonales provocados por la 5-alfa reductasa (hormona implicada en la transformación de la testosterona) pero en este caso estaríamos hablando de caída androgenética o hereditaria.



¿Influye la caída del pelo según las razas?

M.M.Y: La raza blanca o caucásica es la más propensa a sufrir este problema y en edad más temprana, especialmente los hombres. Los asiáticos, los nativos americanos o las personas de raza negra tienen muchas más probabilidades de conservar el cabello en la zona frontal.



En los hombres de raza negra la caída del cabello es poco frecuente y aparece sobre todo a edades muy avanzadas. Entre los asiáticos, los japoneses tienden a desarrollar alopecia una década después que los caucásicos.



¿Y por color de pelo? ¿Rubio o moreno?

M.M.Y: El color del cabello no se ha relacionado con la caída.



¿Cuánto tiempo debe tomarse un tratamiento para la caída del cabello?

M.M.Y: Lo óptimo es utilizarlo por lo menos tres meses, siguiendo, en cada caso, siempre las indicaciones del farmacéutico o médico.



¿Cuál sería la rutina a realizar?

M.M.Y: Se debe elegir el producto que corresponda a nuestro tipo de caída, además de hacer un tratamiento complementario con champú anticaída y suplemento oral.



¿Por qué influyen tanto las estaciones del año?

M.M.Y: En los cambios de estación nuestro cuerpo sufre variaciones para adaptarse al cambio, y se producen desajustes generales en las vitaminas, minerales, hierro, lo que se traduce en una disminución de nutrientes que no son capaces de alimentar adecuadamente al folículo piloso. Por otro lado la gran caída se produce a la vuelta del verano, eso es producido además porque nuestro cuero cabelludo ha sido expuesto al sol directamente inflamando el folículo piloso, provocando la caída.



Mitos y verdades de la caída del pelo.



1. Un cepillado regular, si no es excesivo no estropea los cabellos.

2. Los cascos, las gorras y los sombreros no son responsables de la caída del cabello.

3. El afeitado no hace crecer los cabellos más fuertes.

4. Las coloraciones no hacen caer el cabello.

5. La piscina no influye en la caída del cabello

6. Los geles y otros productos fijadores no son responsables de la caída del cabello.