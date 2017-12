Las tortugas de agua, un reptil como mascota

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Uno de los reptiles más habituales para tener en nuestro hogar son las tortugas de agua. Estos animalitos son ideales para enseñar a los más pequeños la responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa.



Esta clase de tortugas son las más habituales porque son las que se pueden encontrar en las tiendas de animales con mayor facilidad, además de necesitar menos cuidados que otro tipo de tortugas como es el caso de las tortugas de tierra. Si eres principiante no es recomendable que adquieras especies extrañas, ya que te será más difícil conseguir información sobre ellas y suelen necesitar cuidados específicos.



Existen tres familias de tortugas que son las más usuales en las tiendas de animales.



Familia Emydidae: Tortuga de Florida, tortuga mapa del Misisipi, galápago.



Familia Trianychidae: Tortugas chinas de caparazón blando.



Familia Chelydridae: Tortugas mordedoras.



Las tortugas de agua son más pequeñas que los ejemplares de tierra, pero se mueven con mayor rapidez que ellas. Las de agua no son iguales que las marinas. Éstas no tienen las patas convertidas en aletas y no son tan buenas nadadoras, pero sin embargo, sus dedos están unidos por membranas que les permiten nadar con facilidad.



Son animales muy longevos, suelen vivir de 10 a 20 años, excepto la tortuga de Florida que tiene una esperanza de vida de 40 años.



Lo característico de estos animales es su caparazón dorsal unido a ellas por las costillas. Es imposible separar a una tortuga de su caparazón. Otra peculiaridad es que a pesar de no tener dientes pueden moderte. Tienen una boca puntiaguda recubierta por una membrana muy dura, que en el caso de las tortugas grandes provoca que su mordida llegue a ser peligrosa.



Su cuello es muy largo y flexible y pueden estirarlo o recogerlo para resguardarse o atacar. Tienen dos sistemas respiratorios. Por un lado, tiene un conjunto de pulmones que les permite respirar fuera del agua (ya que no siempre se encuentran en el agua). Además, cuentan con uno parecido a las branquias que son unos pequeños vasos sanguíneos que les permite absorver el oxígeno necesario del agua. Aunque pueden llegar a estar dos horas bajo el agua, necesitan respirar aire de vez en cuando.



Aunque no necesitan excesivos cuidados



, hay que tener en cuenta algunas cosas como cambiar el agua regularmente, a la vez que mantener limpio el acuario. Es fundamental la limpieza del agua, por lo que se debe cambiar siempre que sea necesario. Además, se puede instalar un filtro. Debes meter un trozo de calcio dentro, que podrás encontrar en las tiendas de mascotas. Las tortugas se suelen alimentar una o dos veces al día.



También es vital la temperatura. Esta debe mantenerse en torno a los 26º-29º aproximadamente. Existen lámparas ambientadoras que proporcionan este calor. La luz es otro elemento indispensable, necesitan el sol para desarrollarse de manera saludable. No obstante, se puede sustituir por las lámparas que cumplen la función de este tipo de luz. Son las que usan en las tiendas de animales para poder tenerlas.



Es muy importante que una vez hayas estado en contacto con las tortugas te laves las manos, ya que a través de sus heces liberan salmonelas, con lo que podríamos contraer salmonelosis.



Fuente: http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/reptiles/las-tortugas-de-agua_921607.html