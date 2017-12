Ha muerto mi mascota. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Una mascota se puede convertir en un gran amigo. Incluso si tienes un mal día por tu falta de popularidad en el instituto o por tus problemas con los estudios, tu mascota siempre estará a tu lado y te querrá exactamente igual. Su amor es incondicional. Millones de familias de todo el mundo tienen mascotas, lo que significa que cada día alguien sufre el desconsuelo de perder a un animal querido.



Sea por su avanzada edad, porque hayan contraído una enfermedad o debido a un accidente, los animales, como todo el mundo, mueren. Los veterinarios pueden hacer grandes cosas por las mascotas. Pero hay veces en que ni las mejores técnicas médicas del mundo permiten salvar la vida de un animal. Y, si una mascota sufre mucho y no hay forma de que mejore, es posible que el veterinario deba dormirlo para facilitarle el paso a la muerte. Esto se conoce como eutanasia. El veterinario administra una inyección al animal, que primero lo duerme y después hace que su corazón deje de latir. La eutanasia permite que un animal muera plácidamente, sin dolor y sin miedo. Pero decidir cuándo ayudar a una mascota a morir sigue siendo muy duro.



Afrontar la muerte de una mascota

Las emociones que se despiertan cuando fallece una mascota pueden ser bastante complicadas y difíciles de sobrellevar. Lo más probable es que esperes sentir tristeza, pero es posible que también experimentes otras emociones. Por ejemplo, te puedes enfadar cuando tus amigos parezcan no entender lo mucho que significa para ti haber perdido a tu mascota. O tal vez te sientas culpable por no haber pasado más tiempo con ella cuando estaba viva. Es completamente normal sentir un amplio abanico de emociones cuando muere una mascota.



Si eres como la mayoría de la gente, es posible que alguien te diga, "¡Si solo era un animal!" Entonces, ¿es normal pasarlo mal por la muerte de una mascota? Absolutamente normal. De hecho, muchos adolescentes han crecido acompañados de sus mascotas y hace tiempo que ellas forman parte de su familia. Al igual que cuando fallece un familiar, cuando muere una mascota, la gente debe atravesar un periodo de duelo por esa pérdida.



Alguna gente se siente preparada para convivir con una mascota nueva enseguida. Pero hay gente que necesita más tiempo. A veces los distintos miembros de la familia necesitan periodos de tiempo diferentes para superar el duelo de la pérdida. Una persona se puede sentir preparada para tener una nueva mascota desde el principio, pero otra puede tardar más tiempo. Es importante que te tomes el tiempo que necesites para superar el duelo y que respetes este proceso en los demás miembros de tu familia.



