(Tomada de la Red)

Se acerca la navidad y las mascotas que son un integrante más de la familia, también deben participar de la celebración del nacimiento de Jesús pero no tenemos que olvidar tampoco que ellas también puede que requieran una serie de cuidados especiales cuando llegan estas fechas tan señaladas. En Animales Mascotas os hablamos a continuación de todo lo relacionado con la Navidad y las Mascotas.



La Navidad es la época más especial de todas de modo que en las casa se coloca la decoración navideña, se prepara la mesa, con manteles y vajillas especiales e incluso nosotros nos preparamos con gorros de Papá Noel. ¿Qué pasa con las mascotas?,ellos también pueden tener su gorro, su comedero especial para estas fiestas, su regalo. Es Navidad, de modo que también a tu perro, tu gato o a cualquier mascota se le debe dar un trato preferencial ya que sufren mucho con los cohetes y los petardos que suelen tirarse, sobre todo en Fin de Año. Además ellos también aprecian que les hagamos un regalo y que lo abramos junto a ellos en la mañana del 25 de Diciembre.



Muchas veces la mascota, es con lo único con que cuentan algunas personas, como compañía y para todo, entonces se merece el mejor regalo. A veces no necesita un regalo material majestuoso, con llevarlo a pasear al parque a corretear por los lugares permitidos, o simplemente llevarlo de paseo.



Es muy importante que cuando todos se colocan los gorros para festejar la navidad, a la mascota también se le ponga un gorro, así se sentirá como uno más en la fiesta. Por otro lado, pienda que se le puede dar golosinas, algo de lo que se va a comer en la casa y que no le haga mal, durante unos días para que sienta que son días especiales, tanto para los dueños de casa como para él.



En estos días de Navidad las mascotas suelen sentirse atraídas por la mucha comida que se cocina en las casas. En especial los perros rondarán por la cocina y pedirán de modo que muchos dueños suelen darles sobras o de la propia comida. No es lo más aconsejable tal y como vamos a señalar más adelante.



La mascota como los niños les encanta recibir juguetes de regalo, hay mucha variedad, algunos que suenan, otros que los insita a cazar, otros que al mismo tiempo le limpian los dientes y le dan buen aliento, un collar nuevo, o coquetearlo con un vestido, con lindos cortes de pelo, o si es nena regalarle cintas o lazos para embellecerla.



Por otro lado, no hay que olvidar que no es lo mejor regalar mascotas en las fiestas, porque después se las ve abandonadas por la calle.



Los cuidados de nuestra mascota en Navidad



Ya hemos mencionado algunas de las cosas que podemos hacer en Navidad en relación a nuestra mascota y aunque lo de darles regalos no está nada mal, lo cierto es que podemos detallar un poco más sobre sus cuidados cuando llegan estas fechas tan importantes.



Las mascotas y la comida de Navidad



La Navidad es una época en la que se come mucho, incluídas las mascotas por lo que debemos llevar cuidado con ello. No es bueno darle dulces como turrones o mazapanes. Ellos ya tienen sus “caramelos” que podemos encontrar en tiendas especializadas de modo que si eres de los que permiten que su mascota le acompañe en la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, evita que nadie le de nada a excepción de los “caramelos” específicos que hayas comprado para ellos.



Además muchas de las cosas que se cocinan en Navidad, como el pavo relleno, pueden ser realmente peligrosos para una mascota dado que pueden provocarle indigestión o que se atragante con un hueso. Estamos a favor de que coman con nosotros, pero en contra de que coman de nuestra comida



Las mascotas y los viajes en Navidad



Muchos vais a viajar en Navidad, de modo que puede que optéis por llevaros a vuestra mascota. Si es así procura que esté vacunada, con los papeles en regla y sobre todo que viaje del modo que debe hacerlo en transportín si vais en avión o cualquier otro medio de transporte, o con vuestro coche adaptado en el caso de viajar por carretera.



Las mascotas y los ruidos en Navidad



Es innegable que a muchas mascotas les afectan los petardos o cohetes así como los ruidos, como las personas hablando todas a la vez o la música a todo volúmen. Procura divertirte celebrando la Navidad como quieras, pero cuida que tu mascota tenga un lugar de la casa en la que esté tranquilo y en silencio. Puedes colocar allí su cama así como su comida y bebida para que no le falte de nada.



Juegos de Navidad para mascotas



Igual que en Navidad siempre nos gusta jugar con los niños y hacerles más caso que de costumbre, también podemos sacar un poco de tiempo para dedicarlo a nuestras mascotas. Una buena idea para pasar el tiempo con ellas y que se lo pasen en grande, es jugar con ellas todo lo que queramos. Por eso, a continuación te vamos a mostrar algunos juegos que puedes fabricar tu mismo, para jugar con tus mascotas en Navidad.



Por ejemplo, una idea muy buena es hacerle su propio calendario de Adviento, como el que hacemos para los niños. Puedes ponerle unas cajitas pequeñas con algo de comida que les guste, o un juguete pequeñito, incluso algún hueso escondido. Se lo pasarán en grande descubriendo y abriendo las cajas cada día.



Otra bonita idea también es hacer adornos de Navidad con los que él pueda jugar o participar. Por ejemplo, si estamos haciendo una postal navideña para nuestra familia y nuestros amigos, les encantará participar dejando su huella como firma o saliendo en la foto familiar de Navidad.



Fuente: https://animalesmascotas.com/la-navidad-y-las-mascotas/