Cosas que puedes pedir en el avión y no sabías

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Puedes pedir hasta un pastelito de cumpleaños.



1. Medicina

Es terrible viajar con un malestar en el estómago o la cabeza. No esperes a que finalice tu vuelo, la mayoría de los aviones están equipados con botiquines y medicamentos básicos.



2. Una segunda comida

Muchas veces hay más alimentos de los necesarios para evitar que alguien se quede sin comer, así que, si tienes mucha hambre y no te da pena, pregunta si te pueden dar otra ración, claro, sin olvidar ser amable y no parecer abusivo.



3. Ayuda con los pequeños

Si eres de los papás que se pelean con sus hijos durante el vuelo, en alguna aerolíneas, se ofrecen servicios especiales: Libros para colorear, rompecabezas y hasta niñeras que pueden encargarse del menor por unos minutos.



4. Un pastel de cumpleaños

Emirates y Singapore Airlines son las compañías que sorprenden a las personas en su cumpleaños. Para lograrlo solo se debe hacer una orden al menos 24 horas del vuelo.



5. Un doctor

Nunca está de más anticiparse a emergencias, aunque se esté a miles de metros de altura. Todo el personal aéreo está capacitado para llamar a un doctor y recibir asistencia. En otras compañías, regalan puntos a las personas que se identifican como médicos para que sean viajeros más frecuentes y, así, tener un doctor a bordo.



6. Toallitas húmedas

El avión no se limpia a profundidad todos los días, así que puedes solicitar una toallita desinfectante sin problemas.



7. Agua

Eso es más que obvio, pero, si llevas tu propia botella de agua en el avión, puedes pedir que te la llenen y evitar el vasito.



8. Un trago

Una agradable degustación de vinos o un Bloody Mary son algunas de las bebidas que encontrarás en algunas aerolíneas, como Singapore Airlines y British Airways.



9. Vegetariano, vegano, etc

Llama a tu aerolínea un día antes. Muchas de ellas ofrecen distintos menús, según tus necesidades.