Las peores tendencias de moda del 2017

CIUDAD DE MÉXICO

Today's look is all for my favorite #twobrides #nosehair Una publicación compartida por Kimical Imbalance (@kimical71) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 11:47 PDT

New Brow trend??? When you're tired of being basic. Somebody dare me to go out like this 🌊 @melovemealot vibezz Una publicación compartida por Promise Tamang (@promisetamang) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 2:41 PDT

Wavy brows inspired #wavylips #wavybrows _____ @katvondbeauty Everlasting Liquid Lipstick 'Roxy' #katvondbeauty inspired by: @slayagebyjess Una publicación compartida por Alyson Alvarado (@makeupbyalyson) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 10:16 PDT

@balenciaga just brought the Crocs game to new heights. Swipe ⬅️ to get a second look at the shoe they sent down the runway in Paris. Una publicación compartida por Crocs Shoes (@crocs) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 8:23 PDT

El 2017 está llegando a su fin y es necesario repasar las propuestas de moda que hubo en este año. ¿Les parece que si comenzamos con las peores?Aplicar extensiones de cejas para simular que el vello de la nariz está largo y sobresale de las fosas nasales es algo que se propuso para moda este año. ¡Vaya que no se ve bien!Así como lo lees, las cejas en forma de corona fueron una tendencia este año; sin embargo, el hecho de que hayan sido una propuesta no significa que se vean bonitas ¿verdad? ¡Pero eso no es todo! También hubo cejas trenzadas y cejas onduladas.Todo lo que tenga que ver con unicornios se puso de moda este año: Café, cabello, ropa y sí, el maquillaje también. Y en ese aspecto, este delineado definitivamente no fue acertado.Y hablando de maquillaje, pintar los labios de manera que el contorno quedara ondulado fue otra de las extrañas tendencias que nos sorprendieron este 2017, y no de manera grata.Esta especie de sandalias con plataformas fue otra de las tendencias que te hacen preguntarte si realmente eran necesarias, pues esta fue una de las modas que no debió existir este 2017, simplemente no va.Y tú, ¿qué otra tendencia extraña recuerdas de este 2017?