Rompe la piñata y no la dieta. ¡Lánzate por la fruta!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Romper la piñata es toda una tradición en nuestro país. La recompensa espera, entre gritos de alegría, niños y adultos se abalanzan por los dulces que caen rápidamente de ella, pero no olvidemos que la piñata también tiene otro premio: La fruta.



Las estas navideñas no están peleadas con lo saludable, también son una gran oportunidad para divertirse y comer sanamente. La fruta que contiene la piñata es un gran ejemplo, no las olvides, ya que tienen una gran cantidad de nutrientes y beneficios.



El tejocote

Un clásico en la piñata. También conocido como manzanita, esta fruta mexicana tiene un gran contenido de vitamina C, B, calcio y hierro; fortaleciendo las defensas, previniendo enfermedades y recomendado en casos de hipertensión. Cuando la cuenta llegue a tres, no dudes en agarrar tantos como puedas, también los puedes utilizar para el ponche.



Los cacahuates

Estos pequeños regalos de la piñata son muy benéficos para nuestro organismo gracias a su alto nivel de grasas monoinsaturadas y proteínas, por lo que reduce el nivel de colesterol en la sangre. Es rico en vitamina E y aporta una gran cantidad de ácido fólico, su consumo es muy recomendable para mujeres embarazadas. No te olvides de ellos, te pueden servir para una rica ensalada navideña.



La caña de azúcar

Una de las frutas consentidas en Navidad. Si la comes cruda, es baja en colesterol y sodio, aparte de no tener grasas saturadas. Entre sus múltiples beneficios se encuentran el mejorar la salud bucal, aportar el extra de energía que necesitas en tu día y aliviar diversos malestares comunes como la tos y la indigestión. Recoge cuantas puedas, el jugo de la caña de azúcar tiene un bajísimo índice glucémico y lo convierte en el mejor sustituto de azúcar.



La jícama

Ideal para cuidar la línea por su bajo nivel calórico, por su cantidad de agua produce una sensación de saciedad. Otro de sus beneficios es ayudar a combatir el estreñimiento, así como combatir el colesterol alto. No vayas por los dulces, mejor elige este snack saludable y nutritivo.



La mandarina

Esta fruta cítrica depura y mejora el proceso de digestión. Además de estimular el apetito, regular la presión arterial y relajarte ante el estrés cotidiano. Tiene un alto contenido en vitamina C y proporciona protección contra enfermedades e infecciones. Pero ¡corre! o te las ganarán todas.