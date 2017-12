Seis ciudades en EU y Canadá donde te pagan por vivir

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si has escuchado en las noticias de pueblos en Italia y Suiza en donde hay incentivos económicos para mudarse a vivir, tal vez te preguntes ¿No habrá alguno más cerca?



Pues sí lo hay, no tienes que cruzar el océano para encontrar una ciudad que ofrezca un incentivo económico, en Estados Unidos y Canadá encontrarás lugares que ofrecen ayudas económicas a sus residentes, bajo ciertas condiciones.



La más reciente ciudad en sumarse a la lista de las que ofrecen dinero para que te mudes a vivir ahí es Albinen, un pueblo de apenas 248 habitantes en Suiza que aprobó una iniciativa para que, bajo estrictas condiciones, se otorgue un incentivo de 25 mil dólares a cada persona que se convierta en un nuevo residente y que permanezca al menos 10 años viviendo en el lugar.



La noticia acapara titulares, pues parece fuera de lo común, que una ciudad pague a sus residentes, cuando generalmente ocurre lo opuesto y son los habitantes lo que deben pagar en forma de impuestos, su derecho a residir en cierto lugar.



Pero no esta inusual, en Estados Unidos y Canadá, existen ciudades que otorgan beneficios económicos a sus habitantes, por el solo hecho de residir.



¿Quieres saber cuáles son? Te las compartimos aquí:



New Heaven, Connecticut

La iniciativa Re: New Heaven Initiative ofrece 10 mil dólares para usarse como enganche de un a casa, si se es maestro, bombero o policía hay 2 mil 500 dólares adicionales. También ofrece préstamos de 30 mil dólares que se pueden “perdonar” para hacer mejoras que ahorren energía en los hogares. Por supuesto existen condiciones.



Baltimore, Maryland

Mediante una lotería, 60 personas al año pueden recibir 5 mil dólares destinados a usarse en la compra de una vivienda. Si decides comprar una propiedad abandonada que requiera de mucho trabajo para renovarla, recibes 10 mil dólares adicionales.



Alaska

Desde 1976 el estado de Alaska divide entre sus habitantes, el 25% de los ingresos por petróleo entre sus residentes que hayan vivido al menos un año en el estado y que no sean criminales convictos, entrega entre 1200 y 3, 269 dólares por habitante.



Kansas

Si deseas construir una casa en las planicies del estado de Kansas podrías obtener el terreno gratis de acuerdo con el Plan Tierra Gratis de Lincoln Kansas. Se deben aprobar primero los planes de construcción y la cantidad de lotes que entregan es limitado.



Harmony, Nebraska

Ofrece reembolsos de entre 5 y 12 mil dólares a quienes construyan una nueva vivienda en la ciudad.



Saskatchewan, Canadá

El Programa Graduate Rentention ofrece hasta 20 mil dólares canadienses a sus resistentes para usarse en pagos de colegiatura a lo largo de 7 años.