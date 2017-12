Beneficios de tomar ponche de frutas casero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos amamos el ponche, ya que es una deliciosa bebida tradicional de la temporada decembrina que nos remonta a los recuerdos de navidades pasadas.



No sólo es muy rica, sino también aporta una gran cantidad de nutrientes por los ingredientes que la componen, principalmente las frutas. ¡No dudes más! Consiente a tu familia y amigos con esta receta navideña nutritiva, muy sencilla para preparar en casa.



¿Qué aporta?

Tejocote: Esta fruta originaria de México; contiene vitaminas B y C, así como minerales, calcio y hierro. Es utilizado en enfermedades respiratorias y digestivas.



Manzana: Es rica en vitamina A y C, hierro, calcio, potasio, sodio y fibra, además de poseer un carácter antioxidante y diurético. Una manzana hidrata nuestro cuerpo y protege a nuestro sistema digestivo.



Caña de azúcar: Tiene cualidades diuréticas, tónicas, depurativas, cicatrizantes y reconstituyentes, además de ayudar en el tratamiento de enfermedades respiratorias como la tos y el resfriado por su gran contenido de vitamina C y complejo B.



Tamarindo: Su sabor ácido y dulce le da un toque especial al ponche. Su pulpa es rica en tiamina, una vitamina esencial para el buen funcionamiento de los nervios, músculos y el sistema digestivo. También es usado en el tratamiento de la diabetes y el estreñimiento.



Guayaba: Contiene un importante contenido de vitamina C y favorece a la absorción de hierro proveniente de los alimentos. Posee vitamina A, B1, B2 y C, minerales calcio, fósforo, hierro, proteínas y azúcares.



Ciruela pasa: Entre sus tantos beneficios están el de reducir el nivel de colesterol en la sangre y el riesgo de formación de coágulos. Es el laxante natural por excelencia.



Flor de Jamaica: Ayuda a normalizar la presión alta; regular la actividad intestinal y aliviar los dolores estomacales, también controla las úlceras, y posee funciones cicatrizantes.



Piloncillo: Es un endulzante natural, en nuestro país se utiliza desde tiempos prehispánicos. Es muy benéfico para la salud, ya que al ser derivado de jugo de caña puro, conserva muchas de sus vitaminas y minerales naturales, como los hidratos de carbono, vitaminas del grupo B, hierro, cobre y magnesio.



¿Cómo hacer ponche de frutas casero?

Ingredientes

- ½ kg. de tejocote partidos en mitades

- ½ kg. de guayaba partida en cuartos

- 250 gr. ciruela pasa

-5 manzanas amarillas partidas en octavos

-1½kg caña de azúcar partida en bastoncitos

- 250 gr de tamarindo pelado

-3 rajas de canela

-1 cono de piloncillo

-100 gr de or de jamaica

- 2 clavos de olor

- Azúcar al gusto



Preparación

1. En una cacerola grande calienta el agua con el azúcar, la canela y el piloncillo.

2. Al primer hervor, agrega los tejocotes y la caña

3. 15 minutos después, añade las manzanas y unos minutos después las guayabas, la ciruela pasa, el tamarindo, la jamaica y los clavos de olor.

4. Mantén la llama a fuego medio y deja que el agua se consuma un poco, sin que la guayaba y las manzanas se desbaraten.

5. Sírvelo bien caliente y ¡disfrútalo!