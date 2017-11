Pestañas blancas, la nueva tendencia que está causando furor en Internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una vez que superamos el furor de los disfraces y el impacto de los tutoriales de maquillaje para la noche de Halloween, hemos descubierto el surgimiento de una nueva tendencia de make-up que arrasa en todos los perfiles de Instagram y que ha dividido a los internautas en dos bandos: Por un lado tenemos a todas las ‘it-girl’ y celebridades como Kylie Jenner que están a favor de las pestañas blancas y por el otro lado están aquellas chicas que aún dudan que esto sea un acierto.Sin duda las pestañas son uno de los temas consentidos en el mundo del maquillaje, sin embargo, el hecho de que una nueva tendencia se incline por maquillar las pestañas en un color blanco y no en negro o café, nos ha sorprendido a todas.No creemos que luzcan mal pero seguramente no son para usarse en todas partes como la oficina con tu jefe a un lado. No obstante, debemos reconocer que este tipo de make-up te permitirá darle un giro renovado y original a tu look.Si quieres intentarlo puedes comenzar con el ya famoso delineado en blanco, de esta forma podrás experimentar con nuevas tendencias y te sentirás más cómoda cuando luzcas tus fantásticas pestañas blancas.Por otra parte, esta tendencia está apunto de convertirse en todo un hit del maquillaje, ya que incluso marcas de lujo han lanzado su propia máscara de pestañas blancas como en el caso de Yves Saint Laurent.Así que no te sorprendas cuando en un par de semanas veas a varias de tus celebridades favoritas luciendo sorprendentes #Whitelashes en Instagram y las pasarelas.¿Te animas a usarlas?