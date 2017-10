Disfrutar de la naturaleza con las mascotas

(Tomada de la Red)

Ellos son los primeros en entrar al coche para iniciar el paseo con entusiasmo, siempre con la cabeza puesta en la ventana para respirar aire fresco.



Llevar juguetes para hacer más divertida la aventura con las mascotas no está de más. Los consentidos demostrarán su cariño desde el primer momento. Si es la primera vez que el gato o el perro salen de excursión, no dejes que se aleje del todo, ya que el lugar es nuevo para ellos.



En estos casos es importante que el gato o el perro responda a su nombre y se acerque cuando se le llama. Y si aún no tiene nombre, existe una extensa variedad para que el animal se acostumbre y obedezca al llamarlo.



Muchos de los nombres para gatos suelen surgir de nombres propios de personas, como Leo, Félix, Ringo, Larry o Tito. En otros casos provienen de la gastronomía, como Canela, Honey, Caramelo, Coco o Chocolate.



También hay nombres relacionados con el color de su pelaje o sus características, como pueden ser: Negrito, Pecas, Manchas, Pelusa o Bigotes. Las opciones son infinitas, pero es habitual tardar un tiempo en dar con el nombre idóneo. En caso de necesitar ideas, en internet hay páginas donde se pueden encontrar nombres para gatos originales.



Al aire libre



Compartir este tipo de experiencias con la familia y las mascotas ayuda a generar bonitos recuerdos, una suerte de escape de la rutina que será estimulante, saludable y profunda, aunque no debe ser improvisada.



Así lo recalcan los especialistas de la página web TSSM, la tienda online de supervivencia, que dispone de todos los artículos necesarios para que el paseo sea recordado durante mucho tiempo. Todo recorrido por el bosque, montaña o valle debe contar con los elementos básicos que garanticen la seguridad de la familia.



La aventura y supervivencia son los puntos fuertes de la web tssm.es, en el que se puede encontrar desde calzado especial, cuchillos, herramientas, guantes, mochilas y hasta cuerdas.



La seguridad siempre debe ser un elemento de prioridad cuando se comienza a planificar un paseo al aire libre, sobre todo si nos acompañan personas mayores, niños y las ya mencionadas mascotas.



Perro adiestrado



El llamado mejor amigo del hombre siempre demostrará fidelidad a quien le brinde amor y cariño. La nobleza es una de las características más destacadas de los perros. Si hay planes para iniciarlo en un proceso de adiestramiento, entonces se debe buscar a una persona profesional que comience la enseñanza con el animal.



El consejo que brinda el personal del portal dosadiestramiento.com es que el propio dueño debe convertirse en un guía que tome las riendas de la educación del can.



Si se necesita un adiestrador canino en Madrid, entrando en la web es posible encontrar toda la información disponible sobre cómo empezar este proceso. La página web cuenta con adiestradores profesionales preparados para iniciar al animal, y al dueño, en una aventura que los llevará a ambos a conocerse mejor.



Bajo el lema “hacemos equipo con tu perro”, los profesionales imparten las sesiones de educación en el entorno diario del animal, involucrando al propietario en esta labor. Lo que se procura es que el dueño sea un guía sólido, coherente y positivo.



Entienden que el trabajo con perros va más allá de enseñar al animal a cumplir órdenes y portarse bien, pues se trata de la comunicación, de progresar y crecer juntos.



La enseñanza se ofrece a domicilio en Madrid y Ciudad Real. En su web se informa de que también tienen presencia en Suramérica, específicamente en Buenos Aires y Montevideo.



Momento inmortalizado



Las imágenes fotográficas son un pedazo de la realidad que se puede llevar a cualquier parte. Son momentos que quedan para la posteridad y que nos hacen revivir instantes de felicidad, triunfo o tristeza.



Las fotos de animales también son parte de las vivencias familiares. Por esta razón la web www.365imagenesbonitas.com comparte con todos los usuarios decenas de hermosas imágenes de animales, paisajes y hasta algunas que transmiten una sensación de amistad y emociones profundas.



Se trata de una llamativa galería que puede ser descargada y compartida en cualquier plataforma de redes sociales o aplicaciones de mensajería.



Disfrutar de paseos al aire libre con las mascotas también aporta grandes beneficios para la salud. Es decir, tanto las personas como las mascotas se mantendrán en buena forma física.



Sacar a pasear al perro o a cualquier otra mascota servirá también para reforzar los vínculos entre el animal y su dueño. Los especialistas han sugerido, a partir de estudios realizados, que aquellos perros que salen con sus propietarios se vuelven más sociales. Y no solo con los humanos, sino también con otros perros.



Resulta agradable la sensación de ver a los animales jugando juntos y compartiendo con otras personas. Las mascotas agradecen dos cosas sobre todo: que los alimenten y que los saquen de paseo, por lo que esta iniciativa debe ser regular y de calidad.



Ellos también se agotan con los recorridos realizados, por lo que un merecido descanso después del parque o la montaña será perfecto para reponer las energías perdidas durante el paseo.



En una sociedad con tendencia al sedentarismo, este tipo de actividades son perfectas para ponerse un poco en forma. Así se consigue dedicar más tiempo a las mascotas y a los familiares. Es una especie de reconciliación eterna entre los humanos, las mascotas y el medio ambiente.



Fuente:http://digitaldeleon.com/curiosidades/2017/10/06/disfrutar-la-naturaleza-las-mascotas_15645