Una bañera para mascotas

(Tomada de la Red)

Se llama Booster Bath y ha sido diseñada con todas las ventajas necesarias para un lavado cómodo y sencillo de nuestra mascota: es alta y está despegada de la pared.



Esta entrada va dedicada a aquellas personas que tienen mascota en casa y la miman al dedillo. Ya sabemos que tener un animal con nosotros conlleva muchas responsabilidades y una de ellas está relacionada con su propia higiene. Los que más y los que menos, acaban llevando su mascota a la peluquería canina para que le deje un look envidiable, a saber: que le corte el pelo, que le lave bien y que le corte las uñas. Y luego, claro, que le deje un olorcito bueno a fresa para que nos perfume en casa cuando lo cojamos en nuestros brazos. Pero ¿y si no estamos dispuestos a gastarnos tanto dinero en peluquería todos los meses? Bueno, en ese caso, sabemos que existen cientos de accesorios para mascotas que nos servirán para sus cuidados, incluida la bañera que os traigo aquí.



Se llama Booster Bath y adivinamos que es para mascotas nada más ver la elevación de sus patas. A esa altura, lavar a nuestra mascota no debe suponer ningún inconveniente, ya que no tendremos que encorvarnos para pegarle un baño. Lógicamente, este tipo de bañera está pensada para aquellas personas que dispongan de una terraza o un jardín porque sino ya me diréis donde la escondemos. Pienso que es ideal sobre todo para el verano, ya que nuestros animales de compañía sufren mucho por el calor, con toda esa mata de pelo encima, y puede ser necesario que les duchemos más a menudo de lo que estamos acostumbrados el resto del año. Sin duda, ellos disfrutarán muchísimo, no hay más que ver cómo andan persiguiendo el chorro de agua de cualquier fuente o de cualquier manguera de jardín en cuanto tienen la oportunidad de colarse bajo el difusor de agua.



Es un complemento ideal para aquellos que tengan la suerte de contar con el espacio adecuado en casa y le tengan verdadero aprecio a su mascota. La bañera puede colocarse en cualquier lugar, incluso despegada de la pared, lo que representa otra ventaja ya que nos permitirá acceder al animal desde todos los lados, pudiéndola rodear por donde mejor nos convenga. Los fabricantes afirman, además, que la bañera es totalmente estable y se ajusta bien a cualquier superficie. Respecto al tamaño no voy a especificar ninguna medida porque esta bañera está disponible en varios tamaños diferentes según nuestras necesidades, ¡así que seguro que hay una para ti!



Fuente:http://vivirhogar.republica.com/muebles/una-banera-para-mascotas.html