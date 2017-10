6 motivos por los que deberías tener una mascota en tu hogar

(Tomada de la Red)

A casi todo el mundo le gustan los animales, y en algún momento de tu vida seguro que has tenido una mascota, aunque fuera un pez. Debes saber que esto es muy beneficioso para ti y los tuyos, tanto perros como gatos aportan beneficios psicológicos y sociales.





La cifra oficial es que el 65% de la población tiene al menos una mascota en casa. Y esto son solo datos oficiales, de animales que cumples todas los requisitos veterinarios y de registro, seguro que existen muchos otros animalitos que hacen felices a sus dueños y no están registrados. Si eres reacio o reacia a convivir con una mascota, debes seguir leyendo este artículo, seguro que cambiarás de idea.



Beneficios de tener una mascota



Activo. Si adoptas un animal de compañía, estarás más activo durante el día. Ya que en el caso del perro necesita salir varias veces a la calle y de esa forma te obligas a moverte. Si ves que tu vida es sedentaria o no tienes fuerza de voluntad lo mejor es que pongas un perro en tu vida y empieces a moverte con el.

Ejercicio. Al obligarte a sacarlo todos los días y varias veces ya estas realizando un leve ejercicio físico. Pero si ademas juegas con el lanzándole una pelota la actividad se incrementara. Si eres amante del running, tu perro puede ser tu mejor compañero para salir a correr.

Rutina. Las mascotas, aunque son muy independientes requieren de cierto cuidados. Y lo más seguro es que tengas que reestructurar tu tiempo para atenderlo. Aunque no te parezca una buena idea lo es. Ya que los seres humanos necesitan rutinas para que su día funciona de forma correcta y una mascota te ayudará a marcar la pauta.

Responsabilidad. Siguiendo con los cuidados que deberás prestarle, te volverás más responsable. Esto es muy bueno para los más pequeños de la casa ya que de esta forma aprenderán a cuidar de otro ser vivo y verán que en la vida existen ciertas responsabilidades

Emociones. Para los más tímidos y que no les gusta expresar sus sentimientos, las mascotas son lo mejor. Estos compañeros de vida te mostrarán su amor y tu aprenderás a expresar tus emociones.

Socializar. Sacar el perro al parque todos los día es necesario para que ellos estén bien. Y tu puedes aprovechar y entablar conversación y hasta amistad con otras personas que también pasean a sus mascotas.



Fuente:http://vivirhogar.republica.com/consejos-utiles/6-motivos-por-los-que-deberias-tener-una-mascota-en-tu-hogar.html