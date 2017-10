Escuela de gastronomía enseña fotografía para Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El New York Times dio a conocer una de las nuevas materias que el Instituto Culinario de América, una de las escuelas de gastronomía más prestigiadas de Norte América, ha abierto para los estudiantes de artes culinarias.



En mayo de este año, el Culinary Institute of America (su nombre en inglés) abrió dos cursos optativos: Fotografía culinaria y estilismo de alimentos, enfocados para que los estudiantes aprendan conocimientos básicos de iluminación, composición y edición de fotografías enfocadas en comida y emplatado, de manera que éstas puedan comunicar el gusto de las preparaciones, manteniendo la integridad de los sabores.



En el estilismo de alimentos durante muchos años se llegó a utilizar materiales que no eran comestibles o, bien, se modificaba la textura de los alimentos o los ingredientes de las preparaciones para que funcionaran bien en una sesión de fotos, donde lleva tiempo ajustar la iluminación y el acomodo de los platillos.



Así, estos cursos buscan darle un enfoque fresco a esta rama de la gastronomía, buscando preservar el sabor y la frescura de los alimentos con técnicas culinarias.



Este tipo de iniciativas ganan terreno en la industria restaurantera, en donde las redes sociales, en especial Instagram, se ha convertido en una herramienta de comunicación invaluable pues las nuevas generaciones de comensales tienen un enfoque visual muy desarrollado y, sobre todo, están acostumbrados a la inmediatez. Hoy, el feed de Instagram de un chef o un restaurante puede ser un pizarrón para mostrar al público su inspiración, lo que hay detrás de un platillos, sus ingredientes y las historias que se desarrollan al interior de la cocina, por lo que trabajar las fotografías con un punto de vista estético e interesante se ha convertido en una habilidad rentable.



Este año, Instagram registra cerca de 800 millones de usuarios y los hashtag #food #foodie y #comida se han convertido en los más usados, un dato que da cuenta de la popularidad de la fotografía culinaria en esta red social.