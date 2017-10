¿Qué comer para saciar el hambre con pocas calorías?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una kilocaloría es la unidad con que se mide la energía que contienen los alimentos. Mucho se habla sobre el aumento de peso que éstas pueden ocasionar; sin embargo, es conveniente saber que son necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo.



Todos los alimentos contienen energía, algunos en mayor medida que otros. Por ello, resulta importante saber que no es necesario morir de hambre para mantener un peso ideal, pues existen algunas comidas con un bajo contenido calórico y que ayudan a saciar el apetito.



Un ejemplo de éstos es el yogurt natural (no el que venden envasado en los supermercados) ya que tiene un alto nivel de proteínas, debido a esto el organismo tarda más tiempo en procesarlo.



Algunas frutas frescas también son una opción, pues contienen fibra, un carbohidrato que según el Medline Plus, “es la parte del alimento que el cuerpo no descompone. La fibra ayuda a hacerlo sentir lleno y puede ayudarle a mantener un peso saludable”.



Las verduras son otra fuente de fibra, consumir una ensalada como entrada ayudará a quedar satisfecho con menos comida. Las palomitas también resultan una buena alternativa para la hora del antojo, son bajas en calorías, ayudan a saciar el hambre y contienen fibra; por supuesto, deben ser caseras, ya que las empaquetadas contienen añadidos que perjudican la salud.



Beber agua antes de la comida es una manera de ayudar a nuestro estómago a que se llene más rápido; sin embargo, es importante no dejar de consumir alimentos.



Es necesario recordar que la cantidad de calorías que se encuentra en cada alimento depende en gran medida de la porción. Y no olvidar que la cantidad de kilocalorías que el cuerpo necesita depende de factores como la edad, el nivel de actividad física, el sexo y el estado de salud.



La experta en nutrición Fernanda Alvarado nos da estos tips:



1. Mide por cucharadas el aceite que incorporas a tus preparaciones; recuerda que cada cucharadita aporta 45 kilocalorías.

2. Retira la grasa visible a la carne antes de cocinar.

3. Hornea en lugar de freír los alimentos capeados o empanizados.

4. Separa la grasa de tus platillos. Para hacerlo de modo más fácil, enfría el plato y separa.

5. Prepara platillos vegetarianos mínimo una vez a la semana. ¿Qué tal unos tlacoyos?

6. De ser posible, sustituye aceite por limón en tus preparaciones.

7. Ojo con las salsas tipo Bechamel. Reduce la cantidad de harina y mantequilla que incorporas.

8. Prefiere los lácteos descremados en todas tus preparaciones.

9. En postres, sustituye aceite por jugo de naranja.

10. Limita el uso de azúcar. Utiliza edulcorantes no calóricos como stevia y especias como vainilla o canela.