Elimina el hígado graso

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El hígado se encarga de eliminar las toxinas que contienen los alimentos que consumimos; existen dos tipos de hígado graso: no alcohólico y por alcohol. El primero se caracteriza por manifestarse debido al alto consumo de alimentos grasosos, así como obesidad, diabetes y niveles elevados de colesterol; la segunda se produce debido al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. Aquí te mostramos algunos alimentos que te ayudarán a combatir el hígado grasoFresasPoseen fibra, vitamina C y ácidos orgánicos que, con ayuda de sus antiinflamatorios, protegen el hígado y evitan la retención de líquidosCrucíferasEn esta categoría entran: brócoli, col y coliflor, los cuales tienen componentes a base de azufre que facilitan la desintoxicación del hígado. Además, un estudio de la Universidad de Illinois coloca principalmente al brócoli como un alimento que combate el cáncer de este órgano.Ajo crudoLa experta en nutrición, Fernanda Alvarado, lo recomienda ya que es utilizado como especia o condimento y también dentro de la medicina alternativa como suplemento curativo. Se ha utilizado a lo largo de la historia como antiséptico, por su contenido de alicina, substancia similar a la penicilina. Contiene vitaminas del grupo B y C, es aperitivo y estimulante de la digestión. Y, por si fuera poco, ayuda a reducir las grasasAvenaContiene altos niveles de fibra que absorben el exceso de grasa en los órganos. Evita consumirla con endulzanteLimónContrarresta los radicales libres que quedan en el hígado tras digerir los alimentos, evitando que representen un peligro.LeguminosasSu fibra elimina uno de los factores que potencian el hígado graso: los elevados niveles de colesterol, esto permite que el hígado funcione adecuadamente. En esta categoría entran: frijoles, lentejas y garbanzos.La especialista en nutrición recomienda disminuir el consumo de azúcar ya que el hígado suele convertirla en grasa.Por: Fernanda AlvaradoFUENTE: Eme de Mujer