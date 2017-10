Frases que te llenarán de inspiración

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto.Oscar Wilde, escritorDicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás.Ray Kroc, impulsor de McDonaldsNunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras.Joe Girard, el vendedor famoso del mundoLa felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos.Steve Maraboli, comentarista de radioLa vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil.Confucio, filósofo chinoAntes de hablar, piensa, pero antes de pensar, lee.Frances Ann Lebowitz, escritoraLa vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante.Albert Einstein, científicoSi hubiese seguido las reglas establecidas, no habría llegado a nada.Marilyn Monroe, actriz y asidua lectoraLa vida no consiste en encontrarse a uno mismo, sino en crearse a uno mismo.George Bernard Shaw, dramaturgoEl 5% de las personas piensan, el 10% de asegura pensar, y el resto prefiere morir antes que reflexionar.Thomas Edison, empresario e inventorFUENTE: De10.com.mx