El molusco más lujoso y caro del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El abalón es un molusco de la familia de los gasterópodo, se ve como una oreja y por ello la llaman oreja de mar u oreja de venus. Hay más de 100 subespecies diferentes, pero es un marisco muy demandado en los países asiáticos donde está al nivel del mar o la aleta de tiburón. Ok, sí, pero ¿por que es tan caro?Para empezar porque solo es criada por la empresa Abalón by gma en España, que se encargan de una especie traída en Japón y cultivada en aguas de la ría gallega de Muros, una combinación que la hace única y más exclusiva.Al llegar a Galicia, los huéspedes son tratados con extremo lujo, tratamientos antiestrés, agua ultra pura y comidas de engorde feliz son exclusivas en este sitio donde podrás hallar los moluscos verdes -azuladoa, en los que el tamaño importa mucho y solo son brindados a los paladares mejor dispuestos.El abulón es una sola concha que se adhiere a las rocas, es un molusco versátil pues lo que no se puede comer se aprovecha en collares, bolsos. Su carne es similar a la del pulpo y tiene un sabor de notas dulces, sabe a mar y no se parece a ningún otro molusco, según menciona Inara Ballesteros López, responsable de Comunicación de Abalón by gm, en una entrevista que dio para Traveler.Por lo general se hace cuando se saca de la concha, después se cocina crudo o en tempura, sostiene cocciones largas o cortas.El biólogo Óscar Santamaría, director de la planta y uno de los cuatro fundadores de la compañía Galician Marine Aquaculture (GMA) asegura que son exclusivos por el control de calidad que se les da, lo que no ocurre en Asia.Los abalones, que necesitan cuidados durante más de tres años para alcanzar el tamaño suficiente y ser comercializados, son muy voraces. En su medio natural, un kilo de estos herbívoros devora al día el equivalente al 30% de su peso en algas, así lo señala El País¿Un precio elevado?En Asia, el molusco es tan preciado que se llega a pagar 2 mil euros por un kilo de este animal. Este marisco se puede consumir tanto crudo como cocinado y tiene un alto valor proteico y en Omega-3, además de ser fuente de minerales como calcio, hierro y magnesio y tener apenas grasas.Hasta llegar a producir el primer marisco digno de venta, la planta de Muros, que emplea a 23 personas, ha recibido 10 millones de euros en inversiones. El primer dinero les llegó a los investigadores gallegos de manos de Rosalía Mera, la ex cofundadora de Inditex.La empresa hoy genera hasta 40 mil kilos en pedidos para el mercado asiático y 26 mil para el europeo, para ser un molusco bastante desconocido, los expertos señalan que sabe exquisito.fuente: De10.com.mx