Huracán Irma: ¿está seguro de que su mascota está a salvo?

(Tomada de la Red)

¿Llevarlas a un refugio para mascotas? ¿Llevarlas con usted? Estos son algunos consejos que le pueden ayudar a cuidar de sus mascotas durante el huracán Irma.



Las autoridades de Miami-Dade recomiendan no separarse de sus mascotas en caso de que decida buscar refugio donde un amigo, vecino o familiar. Si va a un hotel, verifique con anticipación si puede hospedarse con ellas. Páginas como BringFido y PetsWelcome le permiten saber con exactitud esta información.



Quienes no tienen otra opción que llevarlas a un refugio especial para mascotas, podrán inscribirlas llamando a la línea 311 o en las páginas de internet de los condados de Broward y Miami-Dade.



La buena noticia es que algunos refugios en Miami aceptan familias con sus mascotas, como el E. Darwin Fuchs Pavilion, en la 10901 SW 24th St, y Dr. Michael M. Krop Senior High, en la 1410 County Line Road. No solo perros y gatos son bienvenidos. Otras mascotas como pájaros, hamters y conejos son aceptadas.



Para poder refugiarse con su mascota deberá presentar prueba de que usted reside en una de las zonas de evacuación, récords de vacunas y el registro de su perro del condado de Miami-Dade. También deberá llevar la comida para el animal.



Otras cuatro cosas que debe tener en cuenta:



1. Asegúrese de que su mascota cuente con una placa de identificación visible o microchip con su nombre y datos de contacto.



2. Prepare un kit de emergencias para su mascota en el que incluya alimentos, agua, artículos de primeros auxilios y registros de vacunas, entre otros.



3. Mantenga la información de vacunas y desparasitación a mano y en un lugar a salvo. Comparta estos datos con algún amigo o familiar.



4. Si diseña una ruta de evacuación en caso de emergencia, recórrala con su mascota.



Fuente:http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article171516577.html