Diez señales que indican que tener hijos no es lo tuyo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para muchas personas, tener un hijo se convierte en el mejor momento de sus vidas, sin embargo, no todos tienen ese instinto maternal o paternal que les grita desesperadamente que se conviertan en padres. Seamos realistas, no todos están hechos para tener un bebé.



Muchos sueñan con tenerlo y otros, simple y sencillamente no nacieron para ello. Hay personas que no se sienten cómodas con nada que esté relacionado con niños.



Si tú, en más de una ocasión te has preguntado si deberías tener hijos, tal vez no debas tenerlos, no por ahora. Tal vez piensas que los recién nacidos son feos, que los niños huelen mal, odias sus berrinches y ni siquiera sientes interés por cargar a un bebé de vez en cuando… Créeme que estos ya son puntos importantes que debes considerar.



Así que para descubrir si estás o no hecho para tener un bebé, aquí te dejamos 10 razones que podrían ayudarte un poco; si coincides con varias, tal vez lo tuyo, lo tuyo no sea tener descendencia… ¡Échale un ojo!



1. Te da miedo cargar a los bebés; sientes que en cualquier momento se te caerá de los brazos.



2. No sabes (no te gusta) hacer esos sonidos tontos que, al parecer, le gustan a los niños. Cuando ves que alguien los hace, sientes pena ajena.



3. ¿Se te mueren las plantas? Mal indicio.



4. Te incomoda cuando tus padres te lanzan indirectas sobre nietos, y prefieres pensar que lo dicen en broma.



5. Nunca has pensado en elegir a tu pareja según el potencial que le ves como padre o madre.



6. Dormir es una de tus prioridades en la vida.



7. Estas completamente enfocado en tu carrera profesional y estás convencido de que tu futuro es lo primero.



8. Sabes lo caro que son los pañales, y no estás dispuesto a despilfarrar tu dinero en eso.



9. En redes sociales le das más likes a cuentas que muestran hermosos animalitos, que a las fotos del bebé de tu prima o amiga.



10. En el fondo, sabes que tú sigues siendo un niño…