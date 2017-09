Al INBA archivo de Amalia Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Ballet Folklórico de México entregó sus acervos sonoros, fílmicos y videográficos para su catalogación y digitalización a la Fonoteca y Cineteca Nacional, instituciones que tendrán a su cargo la custodia de este acervo, así lo informó Lidia Camacho, directora general del INBA.



En conferencia de prensa, la funcionaria felicitó al director general de la compañía, Salvador López, y a su directora artística, Viviana Basanta, por “el profesionalismo con el que han conservado vivo el legado de Amalia Hernández, y por mantener a esta agrupación como uno de los símbolos más apreciados de nuestra riqueza artística”.



Además, anunció que el próximo 17 de septiembre a las 12:15 horas se llevará a cabo una gala para conmemorar el centenario del natalicio de la coreógrafa, en la que no sólo participará el Ballet, también la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección huésped de Eduardo García Barrios, y la bailarina Elisa Carrillo, quien bailará Sones antiguos de Michoacán, primer trabajo de Hernández.



Informó también que se han programado distintas actividades para conmemorar el natalicio. “La publicación de dos libros sobre Amalia Hernández (uno del INBA y otro de Fomento Cultural Banamex), varias galas, como la del Festival Internacional Cervantino y la realizada en los jardines del Centro Nacional de las Artes; una presentación del Ballet en el Estado de México, la verbena Patria Grande en la explanada del Auditorio Nacional. Aunado a ello está la entrega de la Presea Cervantina al Ballet Folklórico de México, además de un documental realizado por el Canal 22 que integra testimonios de diversas personalidades que colaboraron con ella”, indicó.



Ernesto Velázquez, director de la Fonoteca, indicó que la donación está en proceso de entrega. “El Ballet está inventariando los materiales para hacer la entrega física a la Fonoteca que se hará cuando pase la gala. De modo que calculamos que entre octubre y noviembre se empezarán a ver las primeras cintas que subiremos a nuestro portal de Internet y que también tendremos a disposición en la Audioteca. Lo que tendremos es el registro de una cantidad interminable de ejecuciones del Ballet con música interpretada por diversos grupos de la mayor importancia, lo cual le da una gran relevancia. Además, tendremos testimonios de la propia Amalia como entrevistas, declaraciones y momentos en los que expresó el valor que tenía el Ballet para ella. Es un material que podría ser muy importante para los investigadores de danza”, indicó.



Añadió que también se dedicará un micrositio dentro del proyecto de Musiteca Mexicana, una aplicación que hará un recorrido por la música tradicional y de concierto.



“Los soportes son distintos, de modo que anunciamos que inicia ahora, pero se está haciendo un registro”, indicó el funcionario. Y añadió que se tendrá que revisar el estado en el que se encuentran y de ser necesario serán tratados para su preservación.



Al respecto, Salvador López aseguró que son 129 latas de video las que se donarán, mientras que el archivo sonoro consta de 789 latas. “Se tendrá acceso a este material en un periodo razonable.



El objetivo es dar a conocer un acervo que se tenía guardado en bodegas y que son muy valiosos no sólo para el mundo de la danza y de la música, sino para todo el país porque se trata del trabajo que Amalia Hernández realizó durante 50 años. El trabajo de campo y toda la investigación que realizó son el fundamento de la obra que creó para el Ballet”, dijo.



López agregó que Hernández sorprendió al mundo con su proyecto: “Ella nunca se imaginó la influencia que generó no sólo en la danza, sino también en el mundo cultural mexicano. Se convirtió en uno de los grandes personajes del mundo de la danza”.



López explicó que algunas de las obras que se bailarán son La revolución, Los matachines, Fiesta de Tlacotalpan y La danza del venado, entre otras. La gala se transmitirá vía streaming y por Canal 22.