Mascotas: ventajas para su adopción

(Tomada de la Red)

Suele suceder con mucha frecuencia que los padres cedemos a la petición o los caprichos de los hijos cuando nos piden que les compremos una mascota (un perrito, generalmente), y les concedemos su deseo sin pensar en las múltiples implicaciones y consecuencias que se derivan del cuidado y responsabilidades que representa el hecho de tener un animalito en casa, ya que normalmente, con el paso de los días y las semanas, quienes terminamos haciéndonos cargo de dichas obligaciones somos precisamente los progenitores, cuando desde un principio debimos haber meditado la decisión.

En principio, por experiencia, los adultos sabemos que contar con una mascota en casa implica un sinfín de necesidades que atender, ya que no sólo se trata de adquirirla y destinarle un pequeño espacio en el hogar, pues finalmente se trata de un ser vivo que precisa la satisfacción de un sinnúmero de requerimientos tal como en el caso de una persona, por lo que no sólo se trata de ofrecerles alimento, sino que también deben recibir muestras de afecto y cariño, tal como lo demanda cualquier integrante de la familia, de ahí que la determinación para incorporar al hogar a un animalito debe ser analizada con mucho detenimiento.

Para ello se deben tomar en cuenta factores como la clase de mascota (perro, gato, un ave, entre otros), si el espacio del domicilio es lo suficientemente amplio para el desarrollo del animalito (ya que crecerá y requerirá un área grande para su recreación y sus necesidades fisiológicas, en el caso de que se trate de un can). También, habría que contemplar precisamente la raza del perro y si el tamaño es el adecuado para el niño o niña que pretenda adoptarlo, por lo que se debe buscar asesoría profesional antes de decidirlo.

Además, los especialistas recomiendan que los padres de familia hablemos con los hijos que estén pensando en adoptar una mascota, en el sentido de hacerlos reflexionar sobre los cuidados que deberán proporcionarle al animalito, sobre todo, en estar al pendiente de sus horarios de alimentación y de ofrecerle tiempo para convivir con ella, con el objetivo de demostrarle afecto, pues hay que recordar que se trata de seres vivos muy sensibles a este tipo de expresiones, a las que también saben responder y corresponder a su manera, lo que gradualmente irán descubriendo nuestros pequeños en el transcurso de su relación y que seguramente contribuirá para fortalecer su peculiar nexo.

Lo más importante, señalan los expertos, es que fomentemos en los hijos el sentido de la responsabilidad para sean ellos quienes se hagan cargo de atender las diferentes necesidades de sus nuevas mascotas, para que al final no seamos los progenitores quienes terminemos asumiendo una obligación que no nos corresponde, de ahí que desde un principio se deben poner muy claras las cartas sobre la mesa para que los vástagos tomen su compromiso cotidiano de velar por el bienestar de su animalito, con lo que aprenderán a valorar la vida misma a partir de esta responsabilidad que ellos mismos habrán adquirido.

Paralelamente, habría que considerar los beneficios que representa adoptar una mascota, pues los especialistas afirman que la presencia de estos animalitos contribuye a mejorar la convivencia ya que al acariciarlos se reduce la ansiedad, la tensión arterial y la depresión, esto gracias a las endorfinas que liberan, sobre todo, perros y gatos, por lo que se insiste en que éstos deben ser tratados con respeto y cariño, en virtud de que prácticamente se convierten en un nuevo integrante de la familia, no en un objeto que se puede desechar en cualquier momento, como lamentablemente ocurre en muchos casos.

También, se ha comprobado que nuestras mascotas nos aportan seguridad y compañía en momentos de enfermedad o de soledad, ya que se ha demostrado que tienen esa prodigiosa cualidad y virtud de percibir cuando necesitamos cariño y compañía, razón demás para ofrecerles lo mismo que ellos necesitan todos los días.

No obstante, también hay que hacerles ver a nuestros hijos que, ante la menor señal de algún cambio en el comportamiento de su mascota, hay que atenderla, para descartar que se trate de una enfermedad, por lo que habrá que recurrir a los servicios de un profesional (veterinario), para que sea él quien la revise y de esta manera tener la seguridad de que con su diagnóstico sabremos cuál es su estado real de salud.

Todos estos cuidados, habrá que enfatizárselos a los hijos, forman parte de su responsabilidad hacia la mascota y los cuales deberán proporcionarles de manera cotidiana, pues de lo contrario, es decir, si no existe el compromiso inicial de hacerse cargo de estas obligaciones, lo mejor será no llevar a la casa a un animalito que no será atendido adecuadamente.

Ahora que ya conocemos las ventajas y las desventajas de adoptar una mascota en casa, la decisión de padres e hijos será tomada, seguramente, con los elementos necesarios para saber si conviene o no incorporar a la familia a un nuevo miembro.



Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/735005.mascotas-ventajas-para-su-adopcion.html