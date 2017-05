Las mascotas se pueden convertir en compañías peligrosas

(Tomada de la Red)

Tener un animal de compañía puede ser benéfico para los niños y las personas adultas mayores; sin embargo, tener un perro, gato o aves en casa, implica asumir una serie de medidas y responsabilidades para que la mascota esté sana y no se convierta en un foco de contagio para sus dueños, informó Maribel Magaña Castillo, del Grupo de Protección Animal de Matehuala.



“Los animales de compañía son benéficos para el desarrollo de los niños y para personas de la tercera edad, las mascotas deben de estar vacunadas y desparasitadas, además se debe evitar que duerman en el interior de las habitaciones”, señaló Maribel.



Sin embargo, advirtió sobre tener mascotas exóticas, como víboras y arañas venenosas: “Las conocidas como mascotas exóticas pueden ser portadoras de enfermedades mortales para el hombre y un riesgo para los infantes”.



Para una persona de la tercera edad, la mascota es compañero, un alivio a la soledad, mientras que para los niños es el medio para la formación del afecto y de sus responsabilidades al participar en el cuidado del animalito.



Afirmo además que: “En el aspecto de salud, destaca, existen estudios que demuestran que los niños pequeños que tienen un perro sufren menos de diarreas y gastroenteritis, siempre y cuando la mascota esté vacunada y desparasitada y se le mantenga fuera de la cocina y el comedor”.



Entre los riesgos de tener una mascota sobresalen la rabia y la posibilidad de transmisión de parásitos.



Por todo ello, se recomienda adquirir la mascota en el comercio legal o con quien pueda demostrar que ésta se encuentra sana, así como vacunarla y desparasitarla cada año.



Es muy importante que las mascotas no duerman en las habitaciones y mucho menos permitir que suban a la cama; no deben entrar donde se preparan los alimentos y siempre hay que lavarse las manos después de tocarlos, tampoco hay que permitir que los niños los besen, así como mantener bien aseado el lugar que ha sido designado para que viva.



Fuente:https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/las-mascotas-se-pueden-convertir-en-companias-peligrosas