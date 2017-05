Mitos y realidades de la 'popó'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos defecamos, pero rara vez hablamos de ello. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al doctor y le hablaste de tu popó? Si eres como la mayoría, seguramente han sido raras las ocasiones en que has tenido que hablar sobre ella. Y esta vergüenza es la culpable de muchos mitos que han circulado entorno a ésta.



Mito: La gente saludable va al baño una vez al día



Este es uno de los mitos más populares, pero que no ha sido confirmado a falta de evidencia científica. Menos de 3 veces a la semana, se le considera anormal. Pero cualquier patrón puede ser saludable siempre y cuando la frecuencia no afecte la calidad de vida de la persona.



Mito: Es malo aguantarse las ganas de hacer popó



Aunque no te hará sentir muy bien, aguantarse las ganas no hace daño. En realidad es bueno tener la habilidad de aguantar las heces. Sin embargo, si esto se vuelve un hábito, puede provocar estreñimiento o disfunción en los músculos anales.



Verdad: Es normal que huela mal



Sin importar el color o la dieta, las heces van a oler mal. Sin embargo, la calidad del olor depende de la dieta que lleves. Entre más verduras comes, menos olerá.



Mito: Es importante limpiar el colon



Tu colon no necesita desintoxicación. Eliminar las buenas bacterias del colon por un tiempo prolongado puede provocar retortijones, inflamación, náusea y anormalidades en los electrolitos. Tu colon debería tener heces en todo momento a menos que éste necesite una limpieza por razones médicas.



Mito: Existe la ‘popó perfecta’



No sé de dónde salió la idea de que existe una ‘popó perfecta,’ pero es completamente falsa. Hay heces normales y heces anormales. Existen tipos (del 1 al 7), pero hay algunas saludables y otras no.



Verdad: Las heces no deberían flotar



Cualquier cosa más densa que el agua va a sumergirse. Si ves que tu popó flota cada vez que vas al baño, consúltalo con tu gastroenterólogo, pues puede ser señal de que no estás absorbiendo bien la grasa.



Mito: La popó saludable no salpica



No existe un sonido en particular que deba hacer tu popó para ser considerada normal o anormal. Deja de escuchar tus heces.



Verdad: Tu popó debe ser café



No debe ser roja, morada ni negra, pues estos colores indican sangre (o que comiste betabel.) La popó blanca o gris quiere decir que hay un bloqueo en el ducto de la bilis. Y la popó plateada es señal de un tumor. En ocasiones será amarilla o verde, pero es normal.