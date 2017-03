Conoce a tu mascota: golpe de calor en perros

(Tomada de la Red)

Los perros no pueden regular su temperatura porque carecen de glándulas sudoríparas. En los días de mucho calor, esta regulación puede no ser suficiente y se presenta el temido golpe de calor.



El golpe de calor o shock es una subida de temperatura interna del cuerpo del perro y puede ser mortal porque este no tiene la misma capacidad humana para regularla.



Según la médico veterinaria de la Municipalidad de Miraflores, Diana Ramos, la vida del can dependerá de su temperatura y su historia clínica.



A veces, ni un rescate rápido consigue evitar los problemas vasculares, las hemorragias o el edema cerebral del animal.



Los síntomas que pueden alertar de que el perro tiene una temperatura corporal demasiado alta son: mareos, sensación de que el perro está enfermo, respira con dificultad, jadea, no puede caminar, pierde el equilibrio, tiene taquicardia, temperatura elevada, mucosas congestionadas, vómitos, diarreas y, en algunas ocasiones, shock o pérdida del conocimiento.



Una vez que el perro entra en esta peligrosa fase, hay que actuar con rapidez porque si esperamos a llegar al veterinario puede ser tarde. Hay que intentar estabilizarlo antes de acudir a la consulta.



COMO CUIDARLOS



● No ejercitar a las mascotas en las horas más calurosas del día. En verano, el paseo más largo o los períodos de más actividad, se deben realizar una vez que haya caído el sol.



● Cuando los perros se encuentren en el exterior de la vivienda en verano, deberán tener acceso a una zona de sombra y tener agua fresca siempre disponible.



● Nunca dejarlo amarrado a la intemperie o en lugares encerrados.



● En desplazamientos en auto en verano, se debe parar cada dos horas para que los perros puedan beber agua fresca y nunca dejarlos en el interior de los vehículos.



● No rapes el pelo a tu perro, el manto le sirve de protección y con el pelo rapado será más susceptible a quemaduras solares.



● Si tu mascota padece un problema cardíaco o respiratorio, debes saber que tiene mayor riesgo, por lo tanto, debes cuidarlo más. Consulta con el veterinario.



