6 razones por las cuales tu gato no usa el arenero

(Tomada de la Red)

Los gatos tienen la buena fama de que son animales muy limpios, pero no es solo fama, por lo general lo son. Pero esto también depende del dueño y de sus cuidados.



Para que tu gato haga sus necesidades donde corresponde deberá comprarle una caja de arena especial para que él haga sus necesidades allí, pero también tienes la opción de acondicionar uno en casa. Pero qué pasa cuando se rehusa a usarlo?. Según un estudio de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, el mal uso del arenero por parte del gato es el problema más frecuente que tienen los dueños de estas mascota.



No te enfades con él, es una manera de comunicar algo que le está incomodando o que tiene algún problema de salud, así que deberás estar muy atento a identificar cuál de los siguientes casos presenta tu gato para que tomes las medidas adecuadas.



Comportamiento territorial



Una de las principales causas para no hacer uso del arenal es por rebeldía. No le gusta su caja entonces la abandonará y lo verá como otro objeto más de la casa y querrá hacerlo simplemente donde él quiera. Recuerda que desde pequeños debes familiarizarlo con este espacio y debes analizar si de verdad se siente cómodo allí.



Razones psicológicas



Estos animales también pueden experimentar episodios de estrés y depresión que pueden ser causados por Un cambio de vivienda, la llegada de un nuevo miembro a la familia, humano o animal, o incluso nuestro propio nerviosismo, puede llevar al gato a un estado de ansiedad que haga que le resulte difícil controlar dónde y cuándo realiza las deposiciones.



El lugar de la caja



Lo normal para ti sería ubicar el cajón en una zona muy alejada como armarios oscuros o el cuarto de la lavadora para evitar los olores, pero esta no es una buena idea. Son sitios poco atractivos y nada agradables para tu gato y en consecuencia, es muy normal que tu mascota deje de usarlo.



Problemas médicos



Ten en cuenta que podría tratarse de algún tipo de inflamación. Las enfermedades renales son dolencias muy habituales en los gatos y debido a la inflamación pueden provocar mucho malestar a la hora de orinar. Una forma de saber si tu gato tiene este problema es fijarte en si le duele cuando realiza sus necesidades. Si es el caso, verás que llora y se queja cada vez que vaya al arenero. Como asociará el dolor a ese lugar, empezará a dejar de usarlo y expulsará sus micciones en otras partes de la casa.



El tamaño inadecuado



Los areneros no deben ser cubiertos, así que nada de cuevas. Debes tener en cuenta que esa caja debe medir al menos 1,5 veces el tamaño de tu mascota para que tenga suficiente sitio para moverse y tapar sus necesidades.



La higiene



Esta causa es tu culpa, lo sentimos pero es así. Debes comprometerte a mantener su arena limpia y cambiarla con frecuencia y lavar el recipiente. Ellos son muy limpios y no harán sus necesidades encima de muchos residuos acumulados.



Fuente:http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2017-01-06-mascotas-6-razones-por-las-cuales-tu-gato-no-usa-el-arenero