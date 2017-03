Beneficios del jengibre en la salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Son múltiples los beneficios del jengibre para la salud. Entre ellos, la mejora en la digestión, es un antiflamatorio natural, previene enfermedades cardiovasculares y demás. Pero ¿sabías que también es bueno para la belleza?



El National Center for Complementary and Integrative Health revela que esta raíz es benéfica para cuestiones de la piel y cabello. Toma nota de cómo puede ayudarte el jengibre en tu rutina de belleza:



LABIOS MÁS GRUESOS



Este es un remedio casero que consiste en mezclar una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de miel de abeja y un poco de la aromática raíz cruda rallada.



Deja la mezcla en tus labios por 25 minutos y verás el efecto de labios voluminosos que lograrás.



OJOS HINCHADOS



Como te comentamos al principio del artículo el jengibre tiene efecto antiinflamatorio para los ojos con este problema debes preparar una especie de tónico que pondrás en ellos.



Hierve un trocito en 500 mililitros de agua, durante 15 minutos. En cuanto esté tibio, humedece un algodón y déjalo reposar en tus ojos por 10 minutos.



EXFOLIANTE



Mezcla dos cucharadas jengibre rallado, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de aceite de almendras y una cucharadita de miel. Aplica con movimientos circulares, déjalo reposar durante 20 minutos y lava tu piel con agua fría.

Recuerda masajear suavemente el área para no causar molestias.



PREVIENE LA CAÍDA DEL CABELLO



Debes hacer un té con limón y jengibre. Al estar a temperatura ambiente ponlo en tu cabello, déjalo 20 minutos y lava tu cabello como normalmente lo haces.