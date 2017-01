Tu cuerpo te avisa cuando estás deprimido

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La depresión es una enfermedad que se debe al desequilibrio químico de los neurotransmisores que muchas veces viene acompañada de síntomas psicológicos fáciles de identificar como irritabilidad, fatiga, tristeza etc, sin embargo, también presenta señales físicas que muchas veces no las relacionamos con este padecimiento.



Si sientes algunas de estas 5 sensaciones físicas tal vez se deba a que tu cuerpo te está avisando que sufres depresión.



#5 Molestias y dolores

Si presentas dolores que son difíciles de explicar o que no tienes ni idea de por qué los sientes, tal vez se deba a un depresión. Los dolores persistentes como en la espalda, musculares y los que brotan repentinamente sin causa alguna están vinculados generalmente a los estados de ánimo.



#4 Pérdida y aumento de peso repentino

La depresión afecta las hormonas que regulan el apetito, lo que significa que un cambio repentino de peso podría estar relacionado con este estado psicológico. Los estados de ánimo interfieren directamente en nuestra forma de comer o nos aumentan significativamente el apetito o lo disminuyen considerablemente.



#3 Problemas para dormir

Las personas con depresión a menudo experimentan fatiga y falta de energía, lo que provoca que tengan dificultades para descansar toda la noche. La falta de sueño puede afectar el estado de ánimo y la capacidad de concentrarse, signos que también son síntomas comunes de la depresión.



#2 Problemas en la piel

Las hormonas del estrés pueden causar estragos en la piel, la depresión se asocia con los niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés lo que explica por qué a veces estas condiciones cutánea (eczema, psoriasis y acné) empeoran.



#1 Migrañas

Si este síntoma es nuevo para ti, tal vez se deba a tus cambios de ánimo, pues también están vinculados con la depresión. Los dolores de cabeza pueden ser una muestra de una condición médica seria, así que no te confíes y acude a tu médico para descartar cualquier enfermedad.



¿Con cuál de ellos te identificaste?



