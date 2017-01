Correr te hace bien para el cerebro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Seguro lo has escuchado hasta el cansancio, el ejercicio es bueno para ti, investigaciones recientes han encontrado un gran numero de beneficios que aporta correr: despeja tu mente, alivia la depresión, te ayuda a adaptarte a situaciones incómodas.Ahora, un nuevo estudio con imágenes cerebrales sugiere que también, conecta al cerebro de formas inteligentes.Para llegar a ésta conclusión investigadores, de la Universidad de Arizona, reclutaron a 11 corredores profesionales y 11 personas que no se habían ejercitado durante un año, después les realizaron tomografías.Los corredores mostraron una mejor conexión entre las áreas del cerebro asociadas con la toma de decisiones, asimilación de información sensorial y memoria de trabajo – es decir la habilidad de mantener varios objetos de pensamiento en la mente.También mostraron menos indicadores de divagación mental y un pensamiento más ordenado. Debido a la naturaleza del estudio, no se puede decir con certeza que correr fuera la causa de estos efectos, pero si se puede inferir.Para el coautor, Gene Alexander, los resultados indican que correr es más cognitivamente demandante de lo que se asume normalmente. “Requiere de habilidades de navegación complejas, además de la habilidad de planear, monitorear y responder al ambiente,” declaró el psicólogo a la revista Times.Lo que Alexander describe suena muy similar al proceso de ‘integración’ que Dan Siegel, psiquiatra y autor del libro Mind: A Journey to the Heart of Being Human, dice es muy esencial para el florecimiento humano.Para Siegel, uno de los proyectos centrales de una buena vida es cultivar distintas partes del cerebro y conectarlas. Aunque el estudio, publicado en el diario Frontiers in Human Neuroscience, sí sugiere que correr promueve el crecimiento, no sólo físico sino mental. Un paso a la vez.FUENTE: Muy Interesante