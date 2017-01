Clásico de reyes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

La rosca de reyes es una de esas de pan clásicas, que acompañada de una taza de chocolate humeante o un vaso de leche fría, es la delicia de todos por lo menos una vez al año.



“El origen de la rosca es europeo y a nosotros nos llega por los españoles”, asegura la repostera Maricú Ortiz, del Centro de Artes Culinarias Maricú.



“Creo que hay varias interpretaciones del origen y del significado, a mí me gusta la que dice que la rosca representa el amor de Dios que no tiene principio ni fin y que las frutas son las joyas que le ofrecieron los Reyes al niño”.



Si no te has aventurado a hacer una rosca porque le tienes miedo a los panes fermentados, esta es tu oportunidad siguiendo el sencillo paso a paso de la mano de la experta. No hace falta más que comprar materia prima de calidad y tener un poco de paciencia.



Rosca de reyes



Masa

3 huevos • 4 gramos de sal • 100 gramos de azúcar • 10 gramos de levadura seca • 120 mililitros de leche a temperatura ambiente • ½ kilo de harina • 1 naranja, la ralladura • 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente



Barniz de huevo

1 huevo • 1 yema de huevo • 1 pizca de sal • 1 pizca de azúcar



Masa de decoración

100 gramos de manteca • 100 gramos de mantequilla • 200 gramos de azúcar glass • 200 gramos de harina



Montaje y armado

500 gramos de fruta confitada picada • 2 muñecos de plástico • 50 gramos de azúcar • Tiras de fruta en color verde, rojo y amarillo • 50 gramos de higo cristalizado en mitades



Preparación



Masa

Trabajar en batidora con gancho, huevos, sal y azúcar.

Disolver la levadura en leche.

Reservar

Incorporar harina, leche y ralladura, agregar poco a poco la mantequilla hasta que se integre.

Trabajar aproximadamente 15 minutos, hasta que la masa esté elástica y sin grumos.

Levar durante hora y media a aproximadamente a 28 °C.

Ponchar la masa y enfriar. Reservar.



Barniz de huevo

Mezclar todo y reservar.



Masa de decoración

Acremar mantequilla con manteca, agregar el azúcar y trabajar hasta integrar.

Incorporar harina y reservar.



Montaje y armado

Extender la masa hasta formar un rectángulo de aproximadamente 25 por 100 centímetros de lado.

Repartir la fruta confitada uniformemente en toda la superficie y colocar los muñecos.

Enrollar y unir ambas puntas cerrando un círculo para formar la rosca. Colocarla en una charola con un tapete o papel siliconado.

Levar por 30 min aproximadamente y barnizar con el barniz de huevo.

Colocar la masa de decoración en intervalos y espolvorear azúcar sobre ella.



En los espacios libres colocar las tiras de fruta y los higos.

Hornear a 150°C por 30 min aproximadamente, retirar del horno y dejar enfriar.