Ciudades del mundo en las que casi no se usa el automóvil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La gran cantidad de autos en la Ciudad de México es uno de los problemas principales por el tráfico y la contaminación que provocan, pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la ciudad sin tantos carros?



Para que te des una idea, te decimos en qué ciudades del mundo los habitantes prefieren andar a pie o en bici y no en auto.



Mackinac Island, Michigan

Aunque no lo creas, ésta es una isla situada al Noreste de Estados Unidos, dentro del lago Huron. En su página web se describen como “una ciudad en la los automóviles nunca reemplazaron a los caballos y las carretas”, y es precisamente por ello que resulta ser un atractivo turístico para quienes gustan del estilo del siglo XIX.



Giethoorn, Holanda

Seguro has escuchado de Venecia y sus canales pero no es la única ciudad en el mundo en la que sus habitantes se transportan por medio de lanchas que van de un lado a otra gracias a sus “calles de agua”, Giethoorn es otra ciudad en la que abundan las lanchas para transportar a las personas.



Venecia, Italia

Y hablando de canales, Italia alberga a una de las ciudades más conocidas por sus calles tan peculiares en las que la gente acostumbra transportarse por medio de botes. Y por si pensabas que las góndolas son el medio de trasporte más popular, no es así. En realidad hay una especie de ferri, llamado "vapopretto”, que sale periódicamente y recorre la isla para llevar a la gente a sus destinos.



Fire Island, Nueva York

Otra isla de Estados Unidos en la que los carros no circulan. Según su página “no hay carreteras públicas dentro de la Costa Nacional Fire Island, por lo tanto, cuando llegue, puede explorar el parque a pie o ir a otros parques con los taxis acuáticos”.



Vauban, Alemania

Este lugar se encuentra en Friburgo y es una ciudad alemana que cuenta con alrededor de 5 mil habitantes. Muchos la catalogan como un ecobarrio, pues además del poco uso de automóviles, la ciudad fue pensada para ser sostenible.



Basta con echar un vistazo en Google Maps en cualquiera de estas ciudades para darse cuenta de que, en efecto, los autos no abundan en ellas.